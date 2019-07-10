Жителя Ижевска оштрафовали на 30 000 руб. за оскорбление главы региона

16:19

20-летнего жителя Ижевска привлекли к административной ответственности за оскорбления главы Удмуртии Александра Бречалова на своей странице в Instagram.

Соответствующее постановление накануне вынес Октябрьский районный суд Ижевска.

Было установлено, что 15 мая этого года молодой человек на своей странице в Instagram в Stories распространил информацию, адресованную пользователю главе Удмуртии Александру Бречалову, «содержащую текст с использованием ненормативной лексики, то есть распространил информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

На судебное заседание молодой человек не явился, дело было рассмотрено в его отсутствие, сообщает «Коммерсант». Его защитник на суде вину в совершении административного правонарушения признала, пояснила, что он раскаялся в содеянном, извинился за свой поступок в Интернете.

Исследовав материалы дела, в том числе протокол, рапорты сотрудников полиции, объяснения гражданина, скриншоты со страниц в Instagram, суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Отметим, что во время Прямой линии – 2019 Владимир Путин отметил, что «закон направлен на совсем другое» - на защиту государственных символов от оскорблений. Президент заявил, что «никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, для того чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня» и пообещал обратить внимание Генпрокуратуры на правоприменительную практику закона, отмечает «Право.ру».

Как сообщал глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, на 26 июня было известно об 11 случаях применения закона о неуважении к власти.