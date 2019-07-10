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Жителя Ижевска оштрафовали на 30 000 руб. за оскорбление главы региона

16:19 10.07.2019
Александр Владимирович Бречалов. Фото с сайта wikimedia.org
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20-летнего жителя Ижевска привлекли к административной ответственности за оскорбления главы Удмуртии Александра Бречалова на своей странице в Instagram.

Соответствующее постановление накануне вынес Октябрьский районный суд Ижевска.

Было установлено, что 15 мая этого года молодой человек на своей странице в Instagram в Stories распространил информацию, адресованную пользователю главе Удмуртии Александру Бречалову, «содержащую текст с использованием ненормативной лексики, то есть распространил информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

На судебное заседание молодой человек не явился, дело было рассмотрено в его отсутствие, сообщает «Коммерсант». Его защитник на суде вину в совершении административного правонарушения признала, пояснила, что он раскаялся в содеянном, извинился за свой поступок в Интернете.

Исследовав материалы дела, в том числе протокол, рапорты сотрудников полиции, объяснения гражданина, скриншоты со страниц в Instagram, суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Отметим, что во время Прямой линии – 2019 Владимир Путин отметил, что «закон направлен на совсем другое» - на защиту государственных символов от оскорблений. Президент заявил, что «никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, для того чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня» и пообещал обратить внимание Генпрокуратуры на правоприменительную практику закона, отмечает «Право.ру».

Как сообщал глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, на 26 июня было известно об 11 случаях применения закона о неуважении к власти.

Темы: Удмуртия, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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10.07.2019, 21:51
Гость: Алекс Дорф

Еще ни одну чиновничью тушку не привлекли к суду за публичные оскорбления граждан. Посему получается, что прокуроры их и за людей не считают. А мы прекрасно знаем, что животных, насекомых к суду не привлекают по причине безмозглости. Были бы мозги (в смысле сознание способное осознавать сказанное, сравнивать, анализировать, делать выводы и т.д.), то привлекали бы. Посему выходит, что правильно охарактеризовал эту чиновничью тушку житель Ижевска. Не нравится "козел"? Так снять Брынчалова с должности за оголтелую козлофобию. Но ему мало быть козлофобом, он еще и человекофоб (поддержал грабительскую пенсионную реформу и уверен, если копнуть житие этой тушки поглубже, так можно и статью из УК выкопать).
Вы как хотите, а для меня тушка этого чиновника просто омерзительна, как и его хозяева.
10.07.2019, 19:48
Гость: Где у Вас свои?

В Кремле? Неплохо Вы устроились.
10.07.2019, 19:45
Гость: А

если бы он его гомосеком назвал, это оскорбление сегодня? Или быком? А козёл благороднее быка. В дрвнем Египте- это главный Бог, сотворивший вселенную и других Богов- Хнум, у русских - это Бог Велес. Оскорбительным это слово стало при комиссарах в сталинских лагерях. На что обиделся чиновник, и чем руководствовался судья? Полный отстой.
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