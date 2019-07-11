СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов ТК «Звезда»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о "запрещенных методах ведения войны" в связи с обстрелом съемочной группы телеканала "Звезда" в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что правоохранители проверят версию о том, что в журналистов целились намеренно.

Кроме того, еще три уголовных дела было заведено после обстрелов мирных жителей с 28 июня по 6 июля у Донецка и Горловки, в результате которых было ранено четыре человека.

Напомним, сотрудники канала "Звезда" попали под минометный удар ВСУ в районе поселка Коминтерново в ДНР 7 июля. Журналисты успели укрыться в безопасном месте, никто не пострадал.

Это не первый инцидент с сотрудниками СМИ в Донбассе. Так, за прошедший месяц ВСУ обстреливали корреспондентов ВГТРК, РИА Новости и News Front.