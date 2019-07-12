Россия подтвердила начало поставок C‐400 в Турцию

13:56

Начало поставок компонентов отечественных систем ПВО С-400 в Турцию подтвердили в Управлении оборонной промышленности и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ).

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомства, поставки будут реализованы в ранее согласованные сторонами сроки. Сейчас в Турцию начали отправлять первые компоненты ЗРК.

«Поставка других частей, относящихся к системам, продолжится в предстоящие дни. Когда системы будут полностью готовы, они будут задействованы по усмотрению соответствующих органов», — заявили в оборонпроме.

Власти Турции, ни с кем не советуясь, решили приобрести российские ракеты С-400 в начале 2019 года. Соединенные Штаты настоятельно попросили Анкару отказаться от этой затеи и предупредили, что С-400 и членство в НАТО — это несовместимые вещи.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Анкаре 9 марта отметил, что Турция не собирается отказываться от покупки С-400. Он также подчеркнул, что предложение России по С-400 оказалось для страны более выгодным, чем предложение США по ЗРК Patriot.

Позже сделка была завершена и началась оплата. Руководство Штатов пригрозило Анкаре жесткими санкциями. Турецкая сторона заявила, что в этом случае будут приняты зеркальные меры.