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Россия подтвердила начало поставок C‐400 в Турцию

13:56 12.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Начало поставок компонентов отечественных систем ПВО С-400 в Турцию подтвердили в Управлении оборонной промышленности и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ).

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомства, поставки будут реализованы в ранее согласованные сторонами сроки. Сейчас в Турцию начали отправлять первые компоненты ЗРК.

«Поставка других частей, относящихся к системам, продолжится в предстоящие дни. Когда системы будут полностью готовы, они будут задействованы по усмотрению соответствующих органов», — заявили в оборонпроме.

Власти Турции, ни с кем не советуясь, решили приобрести российские ракеты С-400 в начале 2019 года. Соединенные Штаты настоятельно попросили Анкару отказаться от этой затеи и предупредили, что С-400 и членство в НАТО — это несовместимые вещи.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Анкаре 9 марта отметил, что Турция не собирается отказываться от покупки С-400. Он также подчеркнул, что предложение России по С-400 оказалось для страны более выгодным, чем предложение США по ЗРК Patriot.

Позже сделка была завершена и началась оплата. Руководство Штатов пригрозило Анкаре жесткими санкциями. Турецкая сторона заявила, что в этом случае будут приняты зеркальные меры.

Темы: Турция, Вооружения в России, Ракеты
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Комментарии читателей
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12.07.2019, 15:53
Гость: Олег

Насчет оплаты интересно. Ведь Эрдоган собирался приобрести это добро в кредит. Да он у себя и АЭС строит нашими руками за наш же кредит. Эдакий турецкий бизнес по российски.
12.07.2019, 15:28
Гость: А чё?

А турки планируют их разместить рядом с границей Сирии чтобы контролировать и сбивать их авиа, ну, и российские заодно. Опыт уже есть и обошёлся очень дёшево, в несколько тонн помидор. Правда, может и кому то на лапу попало, скорее всего тому кто хмурил брови и сопел не забудем, не простим. Главное личный навар, а не жизни чьи-то.
12.07.2019, 15:23
Гость: советский инженер

И серьёзно наказать Эрдогана американцы не могут, разве что только для вида. А иначе Турция может вообще выйти из НАТО - вот это действительно будет для НАТО кошмаром.
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