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Ущерб от массовой гибели пчел оценили в более чем один триллион рублей

21:08 16.07.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Россия может потерять больше триллиона рублей из-за массовой гибели пчел в ряде регионов. Такие расчеты огласил президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов.

Специалист огласил оценку убытков после совещания с пчеловодами в Госдуме. Ученые подсчитали данные по сельхозкультурам, которые опыляются пчелами. С учетом гибели 60% всех пчел - как это происходит сейчас - потери превысят 1 трлн рублей, пишет RuPosters.

Председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан указал, что опыление сельхозкультур зависит от пчел на 90%.

Ранее Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел. По словам пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано, массовая гибель пчел связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Анализ ситуации показывает, что из года в год ситуация с массовой гибелью пчел ухудшается. Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов

Массовая гибель пчел зафиксирована в нескольких регионах России: в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях и Алтайском крае. Ветеринары уверены - насекомые отравились пестицидами и другими химическими веществами, которыми обрабатывают растения.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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16.07.2019, 22:40
Гость: Что тут не так

дохнут каждый год и только сейчас обратили внимание. По- видимому ищут оправдание взвинчивания цен на мёд.
16.07.2019, 22:29
Гость: А разве не это

надо антинародной власти.
16.07.2019, 21:16
Гость: это

надо быть дураком, чтобы обрабатывать пестицидами опыляемые растения
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