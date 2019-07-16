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Российским военным хотят запретить рассказывать о службе в интернете

17:58 16.07.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Минобороны хочет расширить список грубых дисциплинарных проступков военнослужащих.

Как пишет РИА Новости, ведомство подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав вооруженных сил.

Так, Минобороны хочет запретить рассказывать в интернете и СМИ о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении своем или других военнослужащих.

Кроме того, грубым дисциплинарным проступком будет считаться распространение информации о деятельности органов военного управления, в том числе данных о дислокации или передислокации.

Также, согласно документу, во время боевых действий, учений, прохождения сборов или дежурства военнослужащим нельзя хранить или использовать изделия, которые могут распространять фотографии, видео или данные геолокации через интернет.

В пояснительной записке уточняется, что на реализацию проекта не потребуются деньги из бюджета.

Темы: Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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16.07.2019, 22:46
Гость: Alexander der Große

Во время моей службы разрешалось писать письма с указанием в/ч, номер первой до сих пор помню в/ч 71211. А реальное название 331 пдп было запрещено упоминать по умолчанию.
.
Для этого не нужно лишних подписок, это подразумевается самой службой. И не нужно над этим ёрничать. О том, где находится какая часть знает каждый шпион. Но описание занятий, расположение подразделений, наличие техники проходит под грифом "секретно". А ведь есть в/ч повышенной боевой готовности и тем более несущие боевое дежурство.
.
Так что "Это жу - жу неспроста" Я всегда поражался открытости информации в интернете. Конечно хорошо найти сослуживцев в "однокласниках", но это не должно быть в ущерб боеготовности страны.
16.07.2019, 20:46
Гость: Скептик

А они что, подписку о неразглашении давали?
Если давали - то милости просим, присядьте. Вот как раз свободные нары. (Это немножечко из Гашека).
Если НЕ давали - то какие могут быть претенции?
Или у нас только председателю КГБ можно передавать ЦРУ списки агентов и раскрыть перед ними карту с расположением секретных объектов, в знак «доброй воли»?
16.07.2019, 20:31
Гость: Пишите

сразу на мыло пентагона.
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