18:31

В Москве закончился регистрационный этап избирательной кампании в местный парламент

Однако не утихают скандалы вокруг ряда кандидатов, чьи попытки пролезть во власть изначально заставляли задуматься.

Так, Любови Соболь отказали в регистрации на выборы из-за огромного процента брака (около 15% брака против 10% по нормам) среди представленных в избирком подписных листов. О том, почему так произошло, можно узнать из нового репортажа «Федерального агентства новостей».

Любовь Соболь не стесняла себя какими бы то ни было рамками ведения политической борьбы. В ход шли любые методы. Преследования и травля конкурентов, «расследования» о «подставных шпионах мэрии», фальсификация подписных листов, покупка голосов избирателей – кажется, юристу так называемого ФБК не видны никакие преграды на пути к цели. Но это все лишь преступления против законов государства, до которые Любови Эдуардовне, видимо, нет дела.

На догматы этики и морали Любови Соболь тоже не обращает внимания. Так, чтобы отстранить более сильного выдвиженца по своему округу Анну Федермессер, ставленница Навального не задумываясь преследовала и травила ее в социальных сетях. По данным источников из «команды» Соболь, между блогером Навальным и «роковой блондинкой ФБК», состоялся диалог, в котором вполне серьезно рассматривалась возможность подключения «быков» для расправы с Федермессер. Однако учредительница благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер успела снять свою кандидатуру до того, как за «дело» взялись криминальные элементы.

Маргариту Симоньян, редактора RT, Соболь и вовсе довела до госпитализации. Беременную журналистку ставленница Навального подловила в редакции «Эха Москвы» и начала терроризировать вопросами, к которым Симоньян и RT не имеют, в целом, никакого отношения.

Уже после подачи собранных «автографов» в избирком столицы, Любовь Эдуардовна «ангажировала» у одного из активистов «команды» бабушку-инвалида. Юрист «ФБК» рассчитывала привлечь как можно больше внимания к своим пикетам у здания Мосгоризбиркома. Что ж надеемся, что пожилой инвалид-колясочник, три часа проведший под дождем на улице, не получит сильного удара по здоровью.

Как видно из вышесказанного, Любовь Соболь не считает должным следить за правовой и моральной составляющей своего поведения на политической арене. Возможно ли, что в случае получения депутатского мандата такой человек изменит свое отношение к людям города и принесет в их жизнь что-то новое и позитивное?