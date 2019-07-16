О реформе Конституции РФ. Не превратится ли Путин в «елбасы»?

Очевидно, что Путин предложит на пост своего преемника слабую фигуру, в принципе не способную на самостоятельные шаги

Фото с сайта kremlin.ru

Конституция «узурпатора»

Всякий народ живет так, как позволяет ему жить его конституция. Если принять эту точку зрения, сразу становится понятно, почему мы живем столь, мягко говоря, непросто: проголосовав в 1993 году на референдуме за «конституцию узурпатора», мы сполна расплатились за собственное легкомыслие, доверчивость, глупость. Хотя…

Пока ещё не совсем ясно, сполна ли. Принятая тогда конституция, несмотря на все свои очевидные перекосы и злоупотребления, до сих пор ещё остается нашим основным законом. Более того, за четверть века с лишним она не претерпела почти никаких изменений: вероятно, её создатели и их идейные наследники считают её действительно хорошим инструментом. А зачем менять что-то хорошее? Вот именно…

Кстати, в чем-то они, безусловно, правы. Если принять мысль, что действующая Конституция РФ создавалась не для того, чтобы государство хорошо функционировало, а народ достойно жил, а только лишь с целью удержания власти определенным кругом людей, то подыскать что-то лучше, чем наш «высший нормативный правовой акт», довольно трудно.

Президент у нас и гарант этой конституции, и главный чиновник, и главнокомандующий, и правительство снимает-назначает, и вообще не просто главное, а единственное действующее лицо в российской политике. Дошло до смешного – даже снять с должности министра или генерала может только президент, а непосредственные начальники нерадивых (или уходящих на пенсию) подчиненных такой возможности лишены.

Хотя, может, и не лишены, но предпочитают много самостоятельности на себя не брать. А если так пойдет и дальше, скоро президент своими указами будет назначать даже домоуправов и участковых. Ну а почему бы и нет, действительно? Конституция позволяет…

Понимают ли в Кремле, что такая модель управления ущербна и просто опасна для будущего страны? Вероятно, понимают, не такие уж глупые там люди. Но все-таки процесс реформирования конституции никак не сдвинется с мертвой точки, очень уж она в нынешнем виде удобна для обеспечения нашей любимой стабильности. И если вопрос внесения изменений в ельцинскую конституцию поднимается, то только в связи с будущим (и многими ожидаемым) «трансфертом» власти.

Конституция 2.0?

Вот и опять, в который уже раз, в сети появились вбросы о готовящейся конституционной реформе. В частности, телеграм-канал «Незыгарь», считающийся одним из самых информированных источников в плане разного рода «инсайдов», на днях подбросил пищи для размышлений. По данным источника, в России готовятся сразу несколько сценариев трансферта власти, каждый из которых предполагает в том числе внесение определенных изменений в действующую конституцию.

Сообщается, что одним из лоббистов конституционной реформы является спикер Госдумы Владислав Володин, что уже само по себе довольно анекдотично. Но не спешим улыбаться и тем более смеяться: с учетом имеющегося у нас опыта очевидно, что Путин предложит на пост своего преемника именно слабую, безынициативную, пассивную фигуру, в принципе не способную на какие бы то ни было самостоятельные шаги. Однажды это был Дмитрий Медведев, и опыт можно признать удачным. Володин же явно из когорты людей, не способных на государственные перевороты, так почему бы и нет? Номинальная должность, номинальная фигура на этой должности…

Предполагается, что за основу может быть взят своеобразный гибрид советской и германской политических систем. В частности, от советской возьмут отказ от выборов по партийным спискам в угоду выборам по мажоритарным округам. От германской будет взята общая концепция «сильный парламент – сильное правительство – бессильный президент».

Такой вариант кажется несколько спорным, поскольку сама уверенность, что в Германии есть некое «сильное правительство» (или канцлер, кому как удобнее) является ошибочной: канцлер в Германии силен, пока сильна избравшая его коалиция. Поражение на выборах или просто ссора участников коалиции запросто могут закончиться сменой канцлера, и предотвратить это он никак не сможет. Другое дело, что сами немцы баловства не любят и каждый год перевыборы не устраивают (это вам не итальянцы восьмидесятых годов), но это фактор труднопросчитываемый, на нас в этом смысле надежды мало.

Также пока не ясно, коснется ли реформа только того, что непосредственно относится к вопросу трансферта власти, или будет более широкой. Появятся ли новые органы государственного управления вроде Госсовета? А если появятся, каким будет их место в модели государственного управления?

Отчасти ответить на этот вопрос было бы можно, если бы мы знали ответ на самый ключевой вопрос: а чего же, собственно, хочет от трансферта сам Путин?

Собственно, варианта всего два: либо он хочет сохранить всю полноту власти в стране, просто пересев в другое кресло, либо ему хочется просто спокойно, «держа руку на пульсе», имея максимальные гарантии неприкосновенности, просидеть в солидном кресле остаток жизни. То есть, говоря простым языком: останется Путин Путиным или превратится в «елбасы»?

Но даже второй вариант все равно предполагает наличие у нынешнего президента больших полномочий в будущем. Потому что в противном случае, сколь бы почетной ни была его должность, никто не даст ему никаких гарантий неприкосновенности. А это, как мы понимаем, весьма критично…

Все у нас есть, кроме…

Конечно, любые подвижки в области реформирования нашей конституции можно признать заранее полезными. И все-таки принципиальное значение имеет то, какие были мотивы при разработке и принятии тех или иных конституционных норм. Если это снова будет вопрос удержания личной власти, как в 1993 году, результат с очень большой вероятностью окажется столь же печальным.

А так хотелось бы увидеть в стране нормальный, сильный парламентаризм, ответственное правительство, эффективных, но корректных силовиков! Причем если очень страшно сразу давать власть нашим парламентариям, можно ведь в качестве эксперимента дать чуть больше полномочий хотя бы региональным парламентам? А там, с учетом полученных результатов, можно было бы постепенно распространить этот опыт и на всю страну.

Разумеется, многим этот посыл покажется спорным: ну дадут парламенту полномочия, и что? Но просто представьте: правительство не сидит долгие годы, показывая нулевой результат, а через год-два такой работы получает пинок под зад и оправляется разгружать вагоны. Коррупция, давно ставшая одной из главных проблем страны, начинает понемногу скукоживаться, потому что легко «купить» одного чиновника или прокурора, но попробуйте «заинтересовать материально» три-четыре сотни спорящих между собой депутатов, конкурирующих за право и дальше занимать теплое место в Госдуме.

Понятно, что все это не панацея. И все-таки отрадно было бы наблюдать сам процесс выздоровления, налаживания работы нашего огромного и потенциально невероятно мощного государственного организма.

Так уж получилось, что стараниями предков нам досталась огромная страна, в которой есть почти все, что нужно для хорошей жизни. Есть у нас и трудолюбивый, образованный народ, и научно-технологический задел, который позволит ещё лет двадцать-тридцать развиваться и расти. Нет только одного: качественного государственного управления. Но это и не мудрено – ну откуда ему было взяться с нашей историей и такой конституцией?

Но если историю не переписать и жить с нею придется вечно, то вот создать нормальную конституцию – дело более-менее выполнимое.

Поэтому всякое сообщение о возможной конституционной реформе я встречаю с робкой надеждой. Может, эти ребята хоть нечаянно внесут в наш основной закон пару хороших изменений?

Других надежд у меня, к сожалению, почти не осталось.

