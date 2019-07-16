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В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора

14:22 16.07.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора, сообщает телеканал "360".

Предполагается, что рассчет стоимости будет зависеть от количества баков, установленных на контейнерной площадке. При этом количество контейнеров будут считать исходя из нормативных величин.

"Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать, исходя из этого, плату", - рассказали в организации "Российский экологический оператор".

Предполагается, что получившуюся сумму будут равномерно распределять между офисами и квартирами, использующими контейнерную площадку. Считается, что это один из вариантов, как можно сделать оплату вывоза мусора более справедливой.

Сегодня стоимость "обращения с твердыми коммунальными отходами" рассчитывают на основании статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение тонны или кубометра мусора умножают на норматив накопления для жителей конкретного региона. После этого сумма делится на количество дней.

В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо перейти к тарифообразованию на основе реально произведенного объема мусора.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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