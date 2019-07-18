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В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков

11:15 18.07.2019
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Детские порошки оказались более эффективнее универсальных средств, говорится в сообщении Роскачества.

В частности, они лучше отстирывают загрязнения, меньше разрушают ткань и образуют меньше пены.

В ходе исследования специалисты ведомства проверили 22 детских стиральных порошка из из России, Германии, Белоруссии, Австралии, Израиля, Испании, США и Южной Кореи по 44 показателям качества и безопасности.

Так, испытаниям подверглись порошки торговых марок Tide, «Умка», Babyline, Reflect, FREE TIME, BabySpeci, Poshone, meine LIEBE, «Досенька», TOBBI KIDS, «Я родился», Garden, MOLECOLA, «Ушастый нянь», Burti, Frosch, МАРА, «Чайка», «Аистенок», Amway home, Sodasan и «Весенняя нежность».

Проверка показала, что все они соответствуют требованиям безопасности: не раздражают слизистую глаз и кожу, не вызывают интоксикации при вдыхании, не нарушают обмен веществ (при попадании в кровь через кожу), а также не вызывают аллергии. Лучшим детским стиральным порошком эксперты признали только один, российской торговой марки - «Ушастый нянь».

Проверка качества стирки показала, что с жирными загрязнениями отлично справились 14 порошков, с белковыми – 17, а с удалением пятен моторного масла, пота, крови, молока, крахмала, чая и глины - 5 порошков. Требованиям по зольности (показатель грубости ткани после стирки), которую Роскачество определило не выше 2%, соответствовали порошки 18 торговых марок. Что касается стойкости цвета, то после 25 стирок при 40 градусах вещи посерели только в одном случае.

При исследовании стиральных порошков для стирки цветного белья выяснилось, что требованиям по образованию пены не соответствовали порошки 11 торговых марок. Между тем, большинство детских порошков безопасны для работы стиральной машины, в частности, ее нагревательных элементов.

Один из главных недостатков маркировки по результатам исследования стал недовес, который был выявлен в четырех случаях, отметило Роскачество.

"Любопытно, но во многом результаты испытаний детских порошков оказались выше, чем универсальных средств. В частности, они лучше отстирывают многие загрязнения, меньше разрушают ткань и ее окраску, образуют меньше пены, более мягкие, а значит более "лояльные" к нагревательным элементам стиральной машины", - сообщили в Роскачестве.

Отмечается, что к детскому стиральному порошку установлены более жесткие требования по токсикологическим показателям, чем к обычному порошку.


 

Темы: Россия, Исследования
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Комментарии читателей
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18.07.2019, 21:26
Гость: //

Помню ТВ передачу, где наглядно показали: из одного крана наливается вода в бутылки. Но на часть бутылок наклеиваются этикетки "Вода ДЕТСКАЯ" и поднимается цена в 2-2,5 раза. В чём прикол? в том, что пипл реально ХАВАЕТ: "детскую" воду берут за тридорого и говорят при этом "мне для ребёнка ничего не жалко".
Ну раз есть у нас в стране лохи и буратины, то почему бы с них не рубить бабло? Реально!
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