Названы города с самым загрязненным воздухом

21:10

Росгидромет назвал российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.

В список вошли 22 города, общая численность населения которых составляет 5,1 миллиона человек. Это Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

В большинстве перечисленных населенных пунктов расположены крупные промышленные предприятия.

При этом в перечень не вошли Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область), где показатели улучшились по сравнению с 2017 годом.

В Росгидромете добавили, что все попавшие в список города находятся в восточной части страны, поскольку эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.