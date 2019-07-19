Минтранс разрешит ФСБ отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.
В документе не расшифровывается, что именно подразумевается под угрозой безопасности государства.
Также министерство предложило изменить правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам. В частности, они должны будут не позднее чем за полчаса до вылета направлять в Росавиацию определенные данные, в том числе количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и других государств.
За повторный отказ предоставить данные Росавиация будет обязана отстранить авиакомпанию на месяц от международных полетов. За три таких нарушения и более предусмотрен отзыв разрешения на год.
Как отмечает издание со ссылкой на свои источники, данные правила предложила ввести ФСБ, которая последние три года добивалась ужесточения контроля за полетами. В штате Росавиации нет сотрудников, в обязанности которых входит анализ предоставляемой информации, следовательно ведомство будет передавать данные перевозчиков спецслужбам. При этом несколько российских чартерных перевозчиков осуществляют только международные рейсы, приостановка допуска к таким полетам будет для них означать прекращение бизнеса.
В Минтрансе и Росавиации от комментариев отказались. ФСБ на запрос газеты не ответила.
Авиакомпании уже предоставляют "соответствующим органам" все данные, которые перечислены в проекте постановления, это делается перед вылетом или уже по факту выполнения рейса, рассказали изданию в пресс-службе компании Smartavia. Представитель перевозчика считает, что новые правила означать, что эти данные нужно будет передавать в один госорган. Другие авиакомпании на запросы "Коммерсанта" не ответили.