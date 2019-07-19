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Минтранс разрешит ФСБ отменять любые международные рейсы

12:52 19.07.2019
Аэропорт Шереметьево
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

В документе не расшифровывается, что именно подразумевается под угрозой безопасности государства.

Также министерство предложило изменить правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам. В частности, они должны будут не позднее чем за полчаса до вылета направлять в Росавиацию определенные данные, в том числе количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и других государств.

За повторный отказ предоставить данные Росавиация будет обязана отстранить авиакомпанию на месяц от международных полетов. За три таких нарушения и более предусмотрен отзыв разрешения на год.

Как отмечает издание со ссылкой на свои источники, данные правила предложила ввести ФСБ, которая последние три года добивалась ужесточения контроля за полетами. В штате Росавиации нет сотрудников, в обязанности которых входит анализ предоставляемой информации, следовательно ведомство будет передавать данные перевозчиков спецслужбам. При этом несколько российских чартерных перевозчиков осуществляют только международные рейсы, приостановка допуска к таким полетам будет для них означать прекращение бизнеса.

В Минтрансе и Росавиации от комментариев отказались. ФСБ на запрос газеты не ответила.

Авиакомпании уже предоставляют "соответствующим органам" все данные, которые перечислены в проекте постановления, это делается перед вылетом или уже по факту выполнения рейса, рассказали изданию в пресс-службе компании Smartavia. Представитель перевозчика считает, что новые правила означать, что эти данные нужно будет передавать в один госорган. Другие авиакомпании на запросы "Коммерсанта" не ответили.

Темы: Авиасообщение в мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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19.07.2019, 14:00
Гость: смешнО

..Минтранс разрешит ФСБ отменять любые международные рейсы..
* Да кто еГо спрашивает и Нонче -ежли надо, значит Надо и всех делов.
19.07.2019, 13:47
Гость: Петр

еще поляна для откатов
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