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В Подмосковье задержали двух следователей, подозреваемых в получении взятки

13:40 20.07.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Двое подозреваемых в получении взятки следователей задержаны в Московской области.

"В рамках оперативных мероприятий задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королеву и Мытищи по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК России) в размере 1,2 миллиона рублей за принятие процессуального решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии", — цитирует РИА Новости официального представителя СК России Светлану Петренко.

Она отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Правоохранительные органы в России
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Комментарии читателей
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20.07.2019, 15:59
Гость: Не сметь брать взятки у бизнецменов !

Надо просто не обращать внимания если бизнецмен сбил кого-то. Ему некогда тормозить, он спешит делать дела. А если бизнецмен ещё и джигит, надо наоборот помочь ему деньгами.
20.07.2019, 14:35
Гость: Реалло

Следователь и взятка ?!?
НЕТ!Это неправда,в это невозможно даже поверить!
20.07.2019, 14:05
Гость: Путник

Не удивлен. Рядовая новость.
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