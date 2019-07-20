В Подмосковье задержали двух следователей, подозреваемых в получении взятки

13:40

Двое подозреваемых в получении взятки следователей задержаны в Московской области.

"В рамках оперативных мероприятий задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королеву и Мытищи по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК России) в размере 1,2 миллиона рублей за принятие процессуального решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии", — цитирует РИА Новости официального представителя СК России Светлану Петренко.

Она отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.