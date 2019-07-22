СМИ узнали о попытках украсть более 24 млрд рублей со счетов в банках

11:46

Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях.

По данным издания, Сбербанк предотвратил хищения на общую сумму 18 млрд рублей, ВТБ — 5,4 млрд рублей, Альфа-банк — не менее 700 млн рублей, Почта Банк — 135 млн рублей, Московский кредитный банк (МКБ) — 10 млн рублей. Эти данные в Центробанке комментировать не стали.

По данным регулятора, в 2018 году из-за действий злоумышленников с карт граждан было списано порядка 1,4 млрд рублей — на 44% больше, чем годом ранее.

В связи с активизацией мошенников и ужесточением требований ЦБ банкам приходится усиливать антифрод-защиту. В кредитных организациях утверждают, что мошенникам удается похитить денежные средства только в 3–4% случаев.

Как пояснил изданию руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, число попыток краж денег со счетов граждан растет. Исходя из этого также увеличиваются и объемы предотвращенных списаний, отметил он.

При этом старший аналитик Digital Security Александр Круглов заявил, что доля случаев, когда преступники преуспели, мала. Он также отметил, что основные уязвимости и проблемы безопасности встречаются на публично доступных веб-ресурсах. Эксперт также отметил, что большое число сообщений об атаках мошенников было зафиксировано в 2019 году от клиентов Сбербанка.