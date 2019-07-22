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СМИ узнали о попытках украсть более 24 млрд рублей со счетов в банках

11:46 22.07.2019
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях.

По данным издания, Сбербанк предотвратил хищения на общую сумму 18 млрд рублей, ВТБ — 5,4 млрд рублей, Альфа-банк — не менее 700 млн рублей, Почта Банк — 135 млн рублей, Московский кредитный банк (МКБ) — 10 млн рублей. Эти данные в Центробанке комментировать не стали.

По данным регулятора, в 2018 году из-за действий злоумышленников с карт граждан было списано порядка 1,4 млрд рублей — на 44% больше, чем годом ранее.

В связи с активизацией мошенников и ужесточением требований ЦБ банкам приходится усиливать антифрод-защиту. В кредитных организациях утверждают, что мошенникам удается похитить денежные средства только в 3–4% случаев.

Как пояснил изданию руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, число попыток краж денег со счетов граждан растет. Исходя из этого также увеличиваются и объемы предотвращенных списаний, отметил он.

При этом старший аналитик Digital Security Александр Круглов заявил, что доля случаев, когда преступники преуспели, мала. Он также отметил, что основные уязвимости и проблемы безопасности встречаются на публично доступных веб-ресурсах. Эксперт также отметил, что большое число сообщений об атаках мошенников было зафиксировано в 2019 году от клиентов Сбербанка.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в мире, Банковское обслуживание населения в России
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Комментарии читателей
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22.07.2019, 14:53
Гость: Да это ерунда всё

Ну подумаешь всего то 24 миллиардра, 140 миллионов людей это всего
лишь по 171 рублю с человека, даже беспокиться не надо, никто такой мизерной потери даже не заметит. И нечего полицию по пустякам отвлекать.
22.07.2019, 13:36
Гость: Вор

у вора палку украл.
22.07.2019, 12:13
Гость: Андрей Хабаровский

Это что же мошенники у мошенников пытались деньги украсть?
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