]]>
]]>
Главная В России Новости

Четверть питьевой воды в магазинах России оказалась подделкой

18:25 22.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Большое количество бутилированной воды, которая продается на территории России, оказалось подделкой. Всего в магазинах можно встретить от 25% до 80% некачественной воды. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает РИА «Новости».

«Как ни странно, самая подделываемая продукция — это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьем. Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», — заявил Чемезов.

По его словам, на полках супермаркетов очень часто встречается вода неизвестного качества и происхождения. Для борьбы с этой проблемой необходимо ввести обязательную маркировку товаров.

Ранее с подобным предложением выступал Роспотребнадзор, после чего спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что необходимое решение уже рассматривается. Она отметила, что контрафактная вода часто «непонятного происхождения и качества — якобы из Кавминвод, а на деле, в лучшем случае, из ближайшего водопровода».

Темы: Россия, Продовольственная безопасность России, Продовольственный рынок
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.07.2019, 18:51
Гость: Европеец

Меня особенно испугало то, что «необходимое решение уже рассматривается». :)
22.07.2019, 18:47
Гость: Главное

квартира за 5 млрд. не поддельная.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.