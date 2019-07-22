Четверть питьевой воды в магазинах России оказалась подделкой

18:25

Большое количество бутилированной воды, которая продается на территории России, оказалось подделкой. Всего в магазинах можно встретить от 25% до 80% некачественной воды. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает РИА «Новости».

«Как ни странно, самая подделываемая продукция — это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьем. Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», — заявил Чемезов.

По его словам, на полках супермаркетов очень часто встречается вода неизвестного качества и происхождения. Для борьбы с этой проблемой необходимо ввести обязательную маркировку товаров.

Ранее с подобным предложением выступал Роспотребнадзор, после чего спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что необходимое решение уже рассматривается. Она отметила, что контрафактная вода часто «непонятного происхождения и качества — якобы из Кавминвод, а на деле, в лучшем случае, из ближайшего водопровода».