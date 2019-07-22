«Решили устроить новый Чернобыль»: москвичи опасаются катастрофы из-за строительства ЮВХ

Эксперты обнародовали шокирующие результаты замеров радиоактивного фона в зонах строительства

Строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) может привести к повторению чернобыльской катастрофы в Москве. Жители столицы и эксперты опасаются, что возведение моста от Шоссейной до Кантемировской улицы спровоцирует оползни и растормошит могильник радиоактивных веществ объемом 60 тыс. тонн, москвичи готовятся выйти на митинг сегодня, 22 июля. Еще один источник радиоактивной угрозы общественники видят в планах по застройке территории рядом с Курчатовским институтом: над учреждением, где проводятся засекреченные исследования, связанные с выполнением гособоронзаказа, "нависнут" четыре жилых небоскреба.



Фото с сайта nakanune.ru

На круглом столе в Государственной думе общественники осудили намерения нажиться в ущерб безопасности, а эксперты обнародовали шокирующие результаты замеров радиоактивного фона в зонах строительства.

Участники прошедшего в Госдуме круглого стола о "выполнении указа президента "Об утверждении основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу" пришли к выводу, что действия московских властей идут вразрез с поручением президента. Жители столицы и эксперты увидели в них сразу два повода для радиационной угрозы.

Первый касается строительства четырех многоквартирников высотой 24-30 этажей рядом с Курчатовским институтом, на территории которого действуют семь ядерных реактивов. Компания "Крост" построит три коммерческих дома и один "под реновацию". По данным СМИ, именно он будет ближе всего к лабораториям.

Общественники опасаются не только радиационной угрозы для жителей новостроек, но и террористической – для стратегического научного объекта: появление рядом с институтом таких "смотровых вышек" сделает его уязвимым.



Фото с сайта duma.gov.ru

На территории института расположены атомный реактор, цеха с ядерными установками и цех погрузки радиоактивных отходов, напомнил модератор дискуссии, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"Курчатовский институт решили превратить в Хиросиму и Нагасаки, а в Москве – маленький Чернобыль устроить!" – заявил он.

"Стены этих домов будут находиться в 15 метрах от завода. Никто не помешает террористам напасть на Курчатовский институт, могут пострадать работы по оборонной тематике", – подтвердил глава муниципального округа Щукино Андрей Гребенник.

По мнению присутствующих, в строительстве высоток рядом с институтом заинтересованы США. Якобы работы в стратегически важной для России зоне частично финансируются из-за границы.

Любая авария во время строительства высоток может остановить работу Курчатовского института и поставить про угрозу выполнение гособоронзаказа, добавил профессор, начальник лаборатории Курчатовского института Александр Гольцев.

"В 106-м здании ведутся разные работы, там находятся уникальные установки, которых нет нигде в мире. Во время строек могут упасть краны, а перекрытия над зданиями – 1950-х годов… если произойдет какая-нибудь авария, то все установки будут выведены из строя, и может остановиться работа по госзаказу для Минобороны", – заметил профессор.



Фото с сайта duma.gov.ru

Также он опасается прослушки, которую легко можно будет организовать из новостроек.

Второй повод для радиационной угрозы – строительство Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов и могильником радиоактивных отходов.

Замеры радиоактивного фона в зоне планируемых работ вызывают особые опасения.

"Мы делали замеры бытовыми дозиметрами, – рассказал депутат совета депутатов муниципального округа Лефортово Павел Тарасов. – Потом на место выходили уже с представителями МЧС. Результаты такие – в двух местах – в 50 и 250 метрах от железнодорожного полотна мы намерили повышенный радиационный фон – 6 тыс. 140 микрорентген в час. Норма по городу – 15-20 микрорентген. Это существенное превышение нормативов!"

В могильнике при заводе хранится 60 тыс. тонн радиационных отходов, которые не создают рисков для населения, пока находятся под грунтом. Однако стоит "растормошить" эту зону, как опасные вещества окажутся в атмосфере, добавил депутат.

"С другой стороны реки уже начата подготовка к строительству моста. Там склон с резким углом наклона. Если радиационная пыль присыпана грунтом, то риска нет, но если раскрывается нижележащий слой, то начинается проветривание, эрозия почвы, и радиационная пыль начнет распространяться. Регулярные вибрационные нагрузки гарантируют, что склон будет сползать, а слои захоронений – 60 тыс. тонн – будут обнажаться. Те, кто гуляет в Коломенском, будут этим дышать", – заявил Тарасов.



Фото с сайта duma.gov.ru

Лаборатория химического факультета МГУ также делала замеры на склоне и получила результат: торий и уран в 12 раз превышают предельные значения, добавил один из выступавших на круглом столе.

При этом власти Москвы превышение нормативов опровергают. Генеральный директор Управления дорожно-мостового строительства Москвы Василий Десятков заявил журналистам, что радиационных веществ в зоне строительства моста от Шоссейной до Кантемировской улицы в составе Юго-Восточной хорды не обнаружено, пишет "Интерфакс".

Строительство Юго-Восточной хорды предполагает снос внешнего забора завода полиметаллов, рассказал инженер-физик Андрей Ожаровский.

"Снос внешнего забора идет, я так понимаю, в полном соответствии с постановлением президента об укреплении радиационной безопасности. Это ирония. В случае, если будут затронуты места размещения радиационных отходов, начнется вынос радионуклидов в атмосферу и в организмы тех людей, которым посчастливится оказаться рядом. Это внутреннее облучение, оно опаснее внешнего", – заявил ученый.

Потенциальную опасность обеих строек в МЧС прокомментировали расплывчато. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по Москве Сергей Чудопал заверил присутствующих, что эти вопросы находятся на контроле спасателей и муниципальных властей.

"Работы по ограждению данного радиационного участка запланированы. Они на контроле префекта Юго-Восточного округа", – сказал Чудопал, комментируя строительство хорды рядом с могильником.

"Я считаю, что мы, как представители силовой структуры, должны отвечать за безопасность. Считаю, что нужно серьезно заниматься и принимать решения по антитеррористической безопасности этого объекта. МЧС оценивает риски для населения Москвы, исходя из сценария чрезвычайных ситуаций. Мы запрашиваем сведения у представителей объектов, у нас есть информация, что радиационно опасные объекты не выходят за территорию существующих границ", – добавил представитель МЧС о застройке рядом с Курчатовским институтом.

При этом Чудопал пытался убедить присутствующих в том, что оценкой обоих проектов должны заниматься специалисты: "МЧС не участвует в разработке проектов строительства".

Контролировать опасные выбросы с могильника можно, и в этом случае он не будет представлять опасности, уверен он.

Вопросы и предложения участников круглого стола отправятся "заинтересованным лицам", главным образом ФСБ и президенту, заключил Валерий Рашкин.