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Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «второго Чернобыля» в России

11:33 24.07.2019
Скриншот с YouTube
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Предприятию "Усольехимпром" в Иркутской области нужна рекультивация, иначе может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской АЭС. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".

Завод "Усольехимпром" производит хлор и другие химические вещества. По словам Радионовой, собственники "выкачали" из предприятия все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.

Радионова рассказала, что в корпусах "Усольехимпрома" хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением, "что там — никто не знает".

"В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. <...> Нужно действовать уже сейчас", — пояснила глава надзорного ведомства.

Росприроднадзор уже обратился к правительству с просьбой создать программу по рекультивациии "Усольехимпрома".

Это не единственный случай халатности собственников, которые часто при уменьшении прибыли пытаются переоформить объект на фирму-однодневку, после чего пропадают, отметила глвав ведомства.

Она призвала владельцев опасных объектов заранее готовить резервные средства на устранение негативных последствий.

Глава ведомства также уточнила, что в Минприроды обсуждается законопроект по ликвидации накопленного экологического ущерба.

Темы: Экология и охрана природных богатств России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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Комментарии читателей
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24.07.2019, 17:20
Гость: Эффективный менеджер

Мой личный консультант из ВШЭ (НИУ) предложил, в целях минимизации всевозможных издержек и разнообразных рисков, перенести химические производства из России на земли "древней Палестины", на берега Мертвого моря.
Сырья лет на сто хватит, местных (резидентов) собственников-инвесторов и специалистов-химиков тоже "навалом".
И бежать собственникам-производителям от последствий "сотворенного" никуда не надо - где произвёл ("нагадил"), там и живи, где и живешь сейчас, взирай, нюхай и наслаждайся.
Пока хасиды "секим башка" не сделали ...
24.07.2019, 17:05
Гость: Евгений В

Сибирь доведена властью РФ уже до грани катастрофы, затопления, пожары. В большей части красноярского края постоянный смог все лето, не видно солнца из-за дыма, летом холодно, как осенью. Все эти беды искусственного происхождения.
24.07.2019, 15:55
Гость: ужас

Подобные объекты НЕЛЬЗЯ выводить из-под контроля государства.
Никаких дефективных собственников не должно быть на химических, военных, атомных производствах!
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