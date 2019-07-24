Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «второго Чернобыля» в России

11:33

Предприятию "Усольехимпром" в Иркутской области нужна рекультивация, иначе может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской АЭС. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".

Завод "Усольехимпром" производит хлор и другие химические вещества. По словам Радионовой, собственники "выкачали" из предприятия все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.

Радионова рассказала, что в корпусах "Усольехимпрома" хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением, "что там — никто не знает".

"В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. <...> Нужно действовать уже сейчас", — пояснила глава надзорного ведомства.

Росприроднадзор уже обратился к правительству с просьбой создать программу по рекультивациии "Усольехимпрома".

Это не единственный случай халатности собственников, которые часто при уменьшении прибыли пытаются переоформить объект на фирму-однодневку, после чего пропадают, отметила глвав ведомства.

Она призвала владельцев опасных объектов заранее готовить резервные средства на устранение негативных последствий.

Глава ведомства также уточнила, что в Минприроды обсуждается законопроект по ликвидации накопленного экологического ущерба.