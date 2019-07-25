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Сумма хищений в деле «Оборонэнергосбыта» составила более 2,9 млрд рублей

18:52 25.07.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Сумма хищений, выявленных военными следователями в уголовном деле "Оборонэнергосбыта" - монопольного поставщика электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны в 2010-2016 годах - оказалась сопоставима с хищениями в "Оборонсервисе": в общей сложности было похищено более 2,9 млрд рублей (ущерб по делу "Оборонсервиса" оценивался в 3 млрд рублей).

"В производстве следователей Главного военного следственного управления Следственного комитета находится уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы в составе бывшего генерального директора ОАО "Оборонэнергосбыт" Александра Змихновского, его бывшего заместителя Евгения Юдинского и бывшего директора департамента по реализации электроэнергии этого же общества Игоря Быкова", - рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя СК РФ - руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник Александр Сорочкин.

Фигуранты дела в 2010-2013 годах похитили в общей сложности более 2,9 млрд рублей. Деньги обналичивались и переносились не какими-то там пакетами или коробками, а чемоданами, отметил главный военный следователь РФ.

В ходе предварительного следствия у участников данной организованной группы изъяты денежные средства, а также наложен арест на их имущество общей стоимостью около 300 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело  рассматривается в Таганском суде Москвы. 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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26.07.2019, 00:38
Гость: Путник

Мелко плавают.
25.07.2019, 23:26
Гость: Андрей Хабаровский

Вот это всё по нашему,по бразильски.
25.07.2019, 20:13
Гость: а сказать нужно следуюющее-

из-за хищений (недоказанных пока) в =Укроборонпроме= сменился президент страны.Не выбрали.
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