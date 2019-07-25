Сумма хищений в деле «Оборонэнергосбыта» составила более 2,9 млрд рублей

18:52

Сумма хищений, выявленных военными следователями в уголовном деле "Оборонэнергосбыта" - монопольного поставщика электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны в 2010-2016 годах - оказалась сопоставима с хищениями в "Оборонсервисе": в общей сложности было похищено более 2,9 млрд рублей (ущерб по делу "Оборонсервиса" оценивался в 3 млрд рублей).

"В производстве следователей Главного военного следственного управления Следственного комитета находится уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы в составе бывшего генерального директора ОАО "Оборонэнергосбыт" Александра Змихновского, его бывшего заместителя Евгения Юдинского и бывшего директора департамента по реализации электроэнергии этого же общества Игоря Быкова", - рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя СК РФ - руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник Александр Сорочкин.

Фигуранты дела в 2010-2013 годах похитили в общей сложности более 2,9 млрд рублей. Деньги обналичивались и переносились не какими-то там пакетами или коробками, а чемоданами, отметил главный военный следователь РФ.

В ходе предварительного следствия у участников данной организованной группы изъяты денежные средства, а также наложен арест на их имущество общей стоимостью около 300 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в Таганском суде Москвы.