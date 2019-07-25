Названы самые успешные российские знаменитости до 40 лет

12:03

Российское издание влиятельного журнала Forbes опубликовало рейтинг самых успешных российских знаменитостей в возрасте до 40 лет.

Лидером рейтинга стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Он заработал за минувший год 11,5 миллиона долларов. При составлении рейтинга учитывалась не только финансовая составляющая, но и количество упоминаний в СМИ и социальных сетях. Так Нурмагомедов был упомянут в СМИ более 75 тысяч раз, в соцсетях - свыше 1,5 миллиона раз.

Второе место в рейтинге заняла певица и телеведущая Ольга Бузова с годовым доходом в 4,4 миллиона долларов, 73 тыс упоминаниями в СМИ и 4,5 миллионами упоминаний в соцсетях.

Замыкает тройку самых успешных российских знаменитостей хоккеист Александр Овечкин.

В топ-10 рейтинга Forbes также вошли исполнители Егор Крид (4,8 миллиона долларов, четвертое место), Баста (6,9 миллиона долларов, пятое место), Дима Билан (6,5 миллиона долларов, шестое место), Тимати (3,4 миллиона долларов, седьмое место) и Полина Гагарина (5,3 миллиона долларов, десятое место), а также футболист Артем Дзюба (5,4 миллиона долларов, девятое место), модель Ирина Шейк (4 миллиона долларов, восьмое место).

Среди новичков рейтинга - актер Александр Петров (2,5 миллиона долларов и 31-е место), фигуристки Алина Загитова (800 тысяч долларов, 33-е место) и Евгения Медведева (700 тысяч долларов, 40-е место), пианист Даниил Трифонов (3,3 миллиона долларов, 38-е место).

При этом издание отмечает, что ежегодный доход участников рейтинга снизился. Так, в прошлом году на одного человека в среднем приходилось 4,2 миллиона долларов, в этом — 3,2 миллиона долларов.