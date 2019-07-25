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Директора лагеря «Холдоми» арестовали на 2 месяца

12:43 25.07.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Процесс об избрании меры пресечения задержанным руководителям туркомплекса «Холдоми» начался в Солнечном районном суде Хабаровского края.

В первую очередь рассматривался вопрос об аресте директора лагеря Максима Кузнецова. Об этом «360» рассказали представители суда.

«По Кузнецову вынесено решение — задержание под стражей», — заявили в суде. Он останется под стражей до 22 сентября.

По двум фигурантам дела ожидается решение. Речь идет об учредителе, директоре ООО «Экстрим Сервис» Виталии Бурлакове (компании принадлежит лагерь), а также о начальнике отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарде Новгородцеве.

Кузнецова и Бурлакова обвиняют в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Новгородцева проходит по статье УК РФ «Халатность».

Пожар в лагере «Холдоми» вспыхнул ночью 23 июля. К моменту прибытия пожарных сгорело 20 из 26 палаток. В тот момент в туркомплексе находились 189 детей от 7 до 15 лет. Сразу же на месте ЧП стало известно о погибшей девочке. Еще трое школьников позже скончались в больнице от ожогов.

Темы: Пожары и возгорания в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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25.07.2019, 14:45
Гость: полухохол

"Битие по хвостам" "визитная карточка"ныне "сидящих на Москве",должно сгореть,утонуть,упасть,сбить,отобрать,.....что-либо предусмотреть или назначить ответственного профессионала, мозгов не хватает.Застой,болото и прозаседавшиеся,начиная с самого большого начальника.
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