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Mail.ru Group и Сбербанк создадут совместное предприятие за 100 млрд рублей

11:19 25.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Mail.ru Group и Сбербанк создадут совместное предприятие (СП) в сфере еды и транспорта. Об этом компании сообщили в пресс-релизах.

Партнеры получат в СП равные доли — по 50%. Пока они подписали только соглашение о намерениях; обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после одобрения сделки регуляторами.

Mail.ru Group внесет в новую компанию, в частности, 100% акций службы доставки еды «Delivery Club» и часть акций сервиса такси «Ситимобил». Сбербанк — 35% платформы Foodplex и около 38 миллиардов рублей.

К моменту закрытия сделки партнеры вложат в совместную компанию в общей сложности 45,5 миллиардов рублей. Кроме того, она получит еще до 18 миллиардов, если за год после сделки достигнет целевых показателей.

Оценка стоимости СП при достижении показателей может превысить 100 миллиардов рублей, заявили Mail.ru Group и Сбербанк. В будущем партнеры планируют привлечь внешних инвесторов для развития компании.

После закрытия сделки с Mail.ru Group Сбербанк станет совладельцем активов трех крупнейших компаний Рунета. В апреле 2019 года банк купил 46,5% акций холдинга Rambler Group. В прошлом году Сбербанк создал совместное предприятие с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».

Темы: Mail.ru Group, Сбербанк
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.07.2019, 15:24
Гость: кадет

А что можно ожидать от космополитов и скрытых троцкистов с двумя или даже с тремя гражданствами. Еврейский олигархат подмял под себя все госструктуры. Конспирология зашкаливает. Народ нагло зомбируют.
25.07.2019, 15:16
Гость: Ray Bloom

А вкладчики Сбера от этого поимеют чего-либо, я думаю что нет.
Вкладывают деньги не в заводы и фабрики, а во всякую фигню.
25.07.2019, 14:59
Гость: blog2038,.

Я не знаю как это называется по-русски, но в английском это называется "hedge" (хедж).
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