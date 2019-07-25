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В Якутии журналиста признали виновным в злоупотреблении свободой информации

13:27 25.07.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Якутский городской суд признал виновным журналиста еженедельника "Якутск вечерний" Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ). Ему назначен административный штраф в размере 30 тыс. руб.

Административное производство было открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, "воздействующий на подсознание людей", пишет "Коммерсант". Материал Михаила Романова рассказывал о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ.

Представитель Романова, заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин заявил, что решение суда будет обжаловано, сообщает РИА Новости.

"Разочарован позицией Якутского городского суда и конкретно судьи Смирниковой. Только что она признала моего коллегу Михаила Романова виновным в "злоупотреблении свободой информации" за фразы "Большой Брат бдит и читает все комментарии" и "каждый может попасть в жернова государственной машины", — написал Обедин на своей странице в фейсбуке.

По словам представителя обвиняемого, истец выступал "слабо, сам себе противоречил и фактически весь процесс держался за лингвистическую экспертизу, которую сам же заказал, как за спасательный круг".

Темы: Законотворческая деятельность в России, СМИ в России
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Комментарии читателей
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25.07.2019, 19:15
Гость: Жаль

что совесть судей иногда метериализуется в купюры как у простых чиновников.
25.07.2019, 18:13
Гость: Да этож Якутия

Там золото. Там все! И Алимовы и ФСБ. Я про цели умалчиваю, разные могут быть. И хорошие в т.ч))
25.07.2019, 17:13
Гость: *

Зачем же так круто? Люди должны платить налоги, а для этого им надо работать! Каждый должен иметь права на согласованный маршрут от дома на работу и обратно, а вот за нарушение маршрута и времени прохождения - правильно, штрафовать, для начала.
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