В Якутии журналиста признали виновным в злоупотреблении свободой информации

13:27

Якутский городской суд признал виновным журналиста еженедельника "Якутск вечерний" Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ). Ему назначен административный штраф в размере 30 тыс. руб.

Административное производство было открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, "воздействующий на подсознание людей", пишет "Коммерсант". Материал Михаила Романова рассказывал о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ.

Представитель Романова, заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин заявил, что решение суда будет обжаловано, сообщает РИА Новости.

"Разочарован позицией Якутского городского суда и конкретно судьи Смирниковой. Только что она признала моего коллегу Михаила Романова виновным в "злоупотреблении свободой информации" за фразы "Большой Брат бдит и читает все комментарии" и "каждый может попасть в жернова государственной машины", — написал Обедин на своей странице в фейсбуке.

По словам представителя обвиняемого, истец выступал "слабо, сам себе противоречил и фактически весь процесс держался за лингвистическую экспертизу, которую сам же заказал, как за спасательный круг".