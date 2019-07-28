Виктор Алкснис: «Вчерашние акции протеста в Москве меня крайне встревожили»

«В результате антиконституционных действий Кремля Россия на всех парах движется к новым великим потрясениям»

Вчерашние акции протеста в Москве меня крайне встревожили. По официальным данным МВД РФ, в ходе этих акций было задержано 1074 человека, в общей сложности в них приняло участие всего лишь три с половиной тысячи человек. Т.е., по официальным данным, каждый третий участник был задержан. Это самое большое количество задержаний на публичных мероприятиях за последние годы.

Фото: Давид Френкель для ОВД-Инфо

Но судя по многочисленным видеороликам, размещенным в Интернете, задерживалось относительно небольшое количество участников акций протеста. На мой взгляд, не более 3-5 процентов. Но тогда получается, что вчера в Москве в акциях протеста приняло участие от 20 до 30 тысяч человек. Кто-то скажет, что для многомиллионной Москвы это крохи.

Но не будем забывать, что объявленный заранее митинг у здания мэрии был несанкционированным и власть неоднократно предупреждала, что предпримет самые жесткие меры в отношении участников. Вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Тем не менее, тысячи человек вышли на улицы Москвы и по сути провели крупнейшую за последние годы акцию протеста.

И это невзирая на то, что практически все организаторы этой акции накануне был задержаны полицией и протестующие остались без руководства. Тем не менее, возникали стихийные митинги в нескольких местах в центре Москвы, что создало серьезные трудности для сил охраны правопорядка, и зачастую они оказывались не в состоянии пресечь их. И апофеозом этого стало прохождение одной из колонн протестующих через Лубянку мимо здания ФСБ РФ.

Судя по всему, столь большое количество протестующих оказалось весьма неприятным сюрпризом для властей. Невзирая на огромное количество сотрудников ОМОНа и Росгвардии, стянутых в центр Москвы, в том числе и из других регионов России. Да, следует признать, что применение силы в отношении участников акций со стороны правоохранителей носило весьма ограниченный характер, как и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов со стороны протестующих. И тем не менее произошедшие вчера в Москве события заставляют задать извечные русские вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?».

Я крайне плохо отношусь к либералам и считаю их главными виновниками произошедшего в нашей стране за последние тридцать лет. Они виновны в развале Советского Союза, в преступной «прихватизации по Чубайсу», в деиндустриализации страны, в уничтожении российской науки, образования и здравоохранения, в общей деградации нашей страны.

Да, те либералы, которые в 90-е годы все это организовывали и чем руководили, сейчас уже практически сошли с политической арены. Им на смену пришло новое поколение, представители которого «переобулись на лету» и ныне даже позволяют критиковать своих предшественников, не называя их фамилии и старательно уходя от ответа: «А кто же стоял у истоков всего происходящего сегодня в России?».

И поэтому у меня нет доверия представителям этого нового поколения либералов в лице Ильи Яшина, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и другим их соратникам. По большому счету в случае прихода к власти они продолжат политику своих предшественников из 90-х, лишь упаковав ее в красивую словесную обертку демократии, прав человека и свободы СМИ. Но если возникнет угроза уже их власти, то они не колеблясь подпишут новое «Письмо сорока двух» виднейших представителей либерального лагеря, которые требовали в октябре 1993 года расправы над защитниками Советской власти в Доме Советов на Краснопресненской набережной и приветствовали расстрел российского парламента из танков.

И поэтому я выступаю против них. Но они существуют и пользуются поддержкой части российского общества. На мой взгляд, от 10 до 20 процентов населения в той или иной мере их поддерживает, и поэтому либералы имеют полное право на участие в официальной политике и даже присутствия в органах власти. И то, что представителей либералов «вычистили» из кандидатов в депутаты Мосгордумы, причем «вычистили» самым наглым образом, я считаю неприемлемым и требующим уголовного преследования организаторов этого постыдного спектакля.

Ведь «вычистили» не только либералов, но и представителей других политических сил. И если либералов поддерживает 20 процентов избирателей, то за другими «вычищенными» кандидатами стоит большинство населения страны. И ведь подобные ситуации складываются практически во всех регионах страны.

За последние десятилетия в России создана чудовищная государственная система фальсификации и управления избирательными процессами, в результате деятельности которой честные выборы в России в настоящее время невозможны. В этой связи, например, вспомним судьбу победившего осенью прошлого года на выборах губернатора Приморья Андрея Ищенко. Приступил он к исполнению обязанностей губернатора? А ситуация вокруг основного конкурента Путина на прошедших президентских выборах Павла Грудинина не вызывает у вас возмущения? И аналогичных примеров можно привести десятки и сотни – от местных муниципальных до федеральных выборов.

И поэтому повторюсь – в настоящее время в России честные выборы невозможны!

Но если это так, как заставить власть исполнять положения Конституции РФ? Хотя бы в части проведения честных и справедливых выборов.

В результате антиконституционных действий Кремля Россия на всех парах движется к новым великим потрясениям. При этом Кремль убежден, что при любых условиях сумеет власть удержать и исповедует принцип: «Куда они .. с этой подводной лодки денутся?».

Точно так же, очевидно, думали царские сановники в 1916 году. Как и члены Политбюро ЦК КПСС в 1989… Кремль никаких выводов из трагической истории России, по крайней мере, последних ста лет, не сделал.

Одним из главных принципов успешной политики является вовремя сбрасывать пар из котла. Для этого должны существовать предохранительные клапаны, которые сбрасывают давление из этого политического котла. Одним из таких главных предохранительных клапанов являются свободные и честные выборы. Но Кремль заблокировал этот предохранительный клапан и тем самым создал условия для взрыва.

А ведь помимо этого Кремль заблокировал и остальные клапаны – сменяемость власти, свободные СМИ, местное самоуправление. И многое другое.

А ведь если вопросы не решаются голосованием, то они решаются на баррикадах.

Ну, а вчерашние события в Москве наглядно показали, что, невзирая на всю мощь ОМОНа и Росгвардии, они не являются абсолютно надежным средством предотвращения массового публичного выражения недовольства людей происходящим в их городе, в их стране. Если дело пойдет так и дальше, а судя по всему, акции протеста в Москве будут продолжаться,то в конечном итоге дело дойдет и до стрельбы по толпе протестующих боевыми патронами.

А новой революции, новых великих потрясений Россия не переживет…