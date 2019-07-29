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Минобороны построит центр военно-патриотического воспитания школьников

12:48 29.07.2019
Фото с сайта anothercity.ru
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В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», пишет РБК со ссылкой на свои источники в ведомстве.

Планируется, что раз в год в течение недели старшеклассники московских и подмосковных школ будут проходить в нем учебные сборы. Пока не известно, будут ли эти сборы проходить в рамках обязательной программы или на добровольной основе. Согласно одной из версий, школьники будут приезжать в центр в свободное от учебы время.

Стоимость строительства составляет 4 млрд руб., оно будет осуществляться на деньги Москвы и Подмосковья — по 2 млрд из каждого бюджета. Закладка первого камня центра состоится уже в сентябре текущего года.

Центр будет работать в круглогодичном режиме, а его название — «Авангард» — аббревиатура. «А — армейская, В — воля, А — атака, Н — напор, Г — гордость, А — активность, Р — России, Д — дозор», — отметили в ведомстве.

В советские годы начальная военная подготовка (НВП) была обязательным предметом в школах. Целью НВП было дать школьникам и учащимся ПТУ представление о военной службе и военном деле, а также обучить базовым навыкам обращения с оружием, средствами индивидуальной защиты и перевязочными материалами, напоминает РБК.

НВП вводилась с девятого класса, обучению подлежали юноши и девушки допризывного и призывного возраста. Преподавателями в основном становились отставные офицеры. В среднем в одну неделю полагалось два урока НВП. Предмет отменили в начале 1990-х годов — его вытеснили «Основы безопасности жизнедеятельности».

Темы: Школьное образование в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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29.07.2019, 20:05
Гость: Кремленацу

За мафию впрягаешься? А если от того русского мужика, таким как тебе по щам влетит, какие песни запоешь. Как вы надоели русскому народу, бегающие на четырех полусогнутых, но без намордника.
29.07.2019, 19:56
Гость: Верно.

В ДОСААФ бесплатно обучали допризывников военным специальностям - радиотелеграфистов, телеграфистов, радиомехаников, шоферов, парашютистов, планеристов, пилотов малой авиации, механиков водителей тяжелой техники и т.д. Готовили там и гражданских специалистов - секретарей-машинисток, делопроизводителей и пр. .
29.07.2019, 19:49
Гость: эх.

Для пионеров может быть это и пойдет. А вот для старшеклассников и призывников нужны полнокровные ДОСААФы, хотя бы подобие бывших СССРовских. Причем не только в подмосковье, а в каждом городе.
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