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Генпрокуратура РФ рассказала о 17 готовившихся терактах

13:14 30.07.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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С начала года в России пытались совершить 17 терактов. Такое заявление сделал первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман, передал «Интерфакс».

«В минувшем полугодии таких попыток было предпринято 17», — сказал Буксман во время выступления на коллегии ведомства.

При этом он подчеркнул, что число предотвращаемых террористических атак не сокращается. По его словам, главными целями террористов на данный момент являются создание спящих ячеек, вовлечение новых людей в группировку с помощью интернета, получение финансирования.

Буксман отметил, что прокурорам и правоохранителям нужно сосредоточиться именно на такой активности бандитов. Также особое внимание следует обратить на обеспечение безопасности в местах скопления большого количества людей и объектов «критической инфраструктуры».

Также представитель прокуратуры заявил, что необходимо обеспечить «противодиверсионную устойчивость спортивных объектов чемпионата Европы по футболу в 2020 году».

Темы: Борьба с терроризмом в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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30.07.2019, 17:13
Гость: добрый

больше мигрантов,больше терактов.Нет мигрантов нет терактов,как то так.
30.07.2019, 16:39
Гость: Простой генерал от инфантерии

Ой! Опять в подвалах мешки с "сахаром " нашли ?
30.07.2019, 16:29
Гость: очережая властая брехня

Я бы понял если ФСБ скажет о 17 готовящихся терактах. А прокуратура работает лишь по возбуждённым делам. Если теракта нет то от силы можно говорить о других формах правонарушений. Т.е. прокуратура - не профессиональной себя вновь показывает. ну а если вспомнить поддержку дел по Аракчееву, Хабарова, квачкова, Константинова, ИГПР"зов" и тех нарушений что были следователями, прокурорами и судьями сделаны, то можно сказать и о том что прокуратура противозаконную деятельность ведёт.
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