Генпрокуратура РФ рассказала о 17 готовившихся терактах

13:14

С начала года в России пытались совершить 17 терактов. Такое заявление сделал первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман, передал «Интерфакс».

«В минувшем полугодии таких попыток было предпринято 17», — сказал Буксман во время выступления на коллегии ведомства.

При этом он подчеркнул, что число предотвращаемых террористических атак не сокращается. По его словам, главными целями террористов на данный момент являются создание спящих ячеек, вовлечение новых людей в группировку с помощью интернета, получение финансирования.

Буксман отметил, что прокурорам и правоохранителям нужно сосредоточиться именно на такой активности бандитов. Также особое внимание следует обратить на обеспечение безопасности в местах скопления большого количества людей и объектов «критической инфраструктуры».

Также представитель прокуратуры заявил, что необходимо обеспечить «противодиверсионную устойчивость спортивных объектов чемпионата Европы по футболу в 2020 году».