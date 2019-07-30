«Торжество лжи»: почему победа Ютюба над телевизором может привести к чудовищной катастрофе

Современные технологии позволяют манипуляторам жестоко извратить реальность



Коллаж © KM.RU

Исследование компании Mediascop свидетельствует о том, что в крупных российских городах в Интернет заходит уже немного больше людей, чем смотрят телевизор (примерно 75% населения против 70%). На фоне многочисленных колкостей, звучащих в последние годы в адрес федерального ТВ, данная статистика способно внушить кому-то даже чувство оптимизма.

Обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская опубликовала в своей колонке статью «Ютуб vs старый «ящик». Конец тотальной гегемонии ТВ». По ее мнению, наиболее профессиональные передачи сегодня уходят с телевидения в Интернет.

В статье цитируются высказывания известных людей, связанных со СМИ, и считающих, что переход аудитории «традиционных» медиа в виртуальную реальность – это просто замечательно. Вот только объективный опыт подсказывает, что они, мягко говоря, не совсем правы.

Так, главный редактор научно-просветительского портала Антропогенез.ру Александр Соколо Соколов отметил, что «реальность сейчас такова, что школьники, подростки видеоблогеру с кружкой пива доверяют больше, чем учительнице, а некий популярный комик может убедить свою аудиторию в чем угодно, особенно, если он расскажет это с шутками-прибаутками, да с матерком».

Любой период истории и любое политическое событие можно исказить до неузнаваемости.

Например, огромное количество исторических фейков нашли разоблачители в «фильме» популярного видоблогера Юрия Дудя «Колыма – родина нашего страха», который посмотрели свыше 15 млн человек. Причем Дудь очень и очень популярен среди современной российской молодежи, и многие его утверждения в глазах подростов приобретают силу бесспорной истины.

Почему же блогеры «побеждают» историческую науку?

Во-первых, здесь работает принцип старого доброго одесского анекдота: «- Сара, твоя дочь проститутка! – Но у меня же сын! – А ты теперь это всему Привозу расскажи»...

Опровергать практически всегда – гораздо сложнее и менее эффективно, чем заявлять первым.

Во-вторых, для аудитории, не имеющей специальных знаний, главное – не истина, а то, как ей подается информация.

В-третьих, интернет-формат на сегодняшний день предполагает практически полную юридическую безответственность.

Возьмем для примера период времени, который ближе хронологически и более актуален с политической точки зрения – начало Второй мировой войны.

Если мы будем рассматривать договор о ненападении между СССР и Германией, замалчивая исторический контекст, то ситуация будет выглядеть одним образом, а если учитывать Мюнхенский сговор, англо-франко-советские переговоры 1939 года, долгие годы дружбы Варшавы с Берлином и десятки других подобных фактов – то совсем по-другому.

А ведь история событий Второй мировой войны сегодня является важнейшим источником дискурсов, используемых в информационно-психологических войнах.

И это уже не говоря о таких элементарных вещах, как, например, тенденциозное изображение столкновений между сторонниками различных политических сил.

Немного работы «ножницами», и «негодяев» с «праведниками» можно легко поменять местами. Причем формально это даже не будет ложью, за которую можно кого-то привлечь к ответственности по закону – ведь видео-то настоящие! Просто на них «кое-что» упущено, от чего смысл происходящего меняется кардинально.

Как это работает – мы уже прекрасно видели на Украине в 2013 – 2014 годах. Когда сонм блогеров убеждал население Незалежной в «убийстве детей на Майдане», в «древности» их желто-голубой неньки, святости Бандеры с Шухевичем и «кровавой тирании» СССР. И ведь верили же люди!

Хотя огромный массив стопроцентно надежных документов о сотрудничестве ОУН* с нацистами, об участии националистов в Холокосте, о нечеловеческих зверствах УПА* – находится в прямом доступе – достаточно лишь руку протянуть. Но зачем протягивать руку и напрягать мозг, если блогеры все преподносят, как метко сказал Соколов, «с шутками-прибаутками, да с матерком»?

Как писал Ричрд Белзер, «если вы говорите достаточно большую ложь и говорите её достаточно часто, люди поверят, что вы говорите правду, даже если то, что вы говорите — полная фигня»...

И если на традиционные, официально зарегистрированные СМИ, когда они откровенно врут, хотя бы гипотетически можно повлиять через суд, то привлечь к ответственности ютюб-блогера или пользователя фейсбука значительно сложнее.

Ряд популярных интернет-сервисов, благодаря эффекту интерактивности, сегодня уже фактически позволяет моделировать виртуальную реальность, выстраивать настоящую «матрицу». И когда искусственный мирок будет построен «со всех сторон», человеку вырваться из него станет достаточно непросто.

Как уберечь пользователей Ютюба, особенно юных, от людей, которые будут убедительно рассказывать им о том, что Земля – плоская, а Сталин собирался сам напасть на «бедную» гитлеровскую Германию? Вопрос – совсем не праздный.

Ведь при современном уровне распространения сетевых технологий сговор нескольких десятков популярных, но безответственных блогеров, может превратить миллионы людей в безвольных, социально опасных зомби.

Фактически лидеры мнения в «социальных медиа» уже полностью нивелируют ценность объективного научного знания вместе с объективным восприятием реальности как таковой заодно. И это – катастрофа.

Поэтому, прежде чем рукоплескать победоносному шествию Ютюба, следует сначала подумать над тем, как не дать ему спровоцировать тотальную деградацию общества. Потому как пока ответа на этот вопрос никто еще дать не смог...

* Организации, запрещенные в России