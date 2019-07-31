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Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа

15:15 31.07.2019
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С 1 августа будут увеличены пенсионные выплаты для пожилых работников. Перерасчет коснется всех получателей страховых пенсий, если в 2018 году за них поступали соответствующие взносы.

Традиционно индексацию производят по фиксированному коэффициенту. Однако августовский перерасчет будет зависеть от размера заработной платы, уточнили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Чем выше зарплата, тем существеннее окажется прибавка. Правда, ее ограничивают три пенсионных коэффициента, которые рассчитали по стоимости 2019 года. Максимальное увеличение выплат с учетом этого составит 261,72 рубля.

По предварительным данным, заметили в ПФР, перерасчет коснется порядка 14 миллиона российских пенсионеров. В бюджете на эти цели заложено 10,6 миллиарда рублей.

С 1 августа пенсионеров также ждет увеличение размера выплат из пенсионных накоплений. Пересчитали накопительную пенсию, срочную пенсионную и единовременную выплату, что связано, по большому счету, с результатами инвестирования средств управляющими компаниями.

Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.

Ежемесячные пенсии повысятся с учетом корректирующего коэффициента. Он составлен по итогам инвестирования в 2018 году и для накопительной пенсии равняется 4,9%. Что касается срочной пенсионной выплаты, то коэффициент в этом случае достиг 5,1%. Ее получают россияне, которые участвуют в государственной программе софинансирования пенсионных накоплений.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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31.07.2019, 17:53
Гость: если бу

если бы он просто "ваньку валял" это было бы еще терпимо, но они же еще и всякую гадость людям норовят устроить.
31.07.2019, 17:32
Гость: О! О! О!

Охрененный подарок работающим пенсионерам от Медведева!
После 10 лет издевательства "бедный" и "безденежный" владелец замка с виноградниками в Италии расщедрился добавить им к их мизерной пенсии максимум 3,5 евро! В реальности значит ждите 0,3 евро(22 рубля), а может и все 10 руб!
31.07.2019, 17:15
Гость: Илья

Численность работников в России 75,3 млн чел. Средняя зарплата 35845 руб. Отчисления в в ПФР 22%. Каждому пенсионеру по 67478 руб.Средняя пенсия в стране 15000 руб. Очень странная арифметика.
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