Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа

15:15

С 1 августа будут увеличены пенсионные выплаты для пожилых работников. Перерасчет коснется всех получателей страховых пенсий, если в 2018 году за них поступали соответствующие взносы.

Традиционно индексацию производят по фиксированному коэффициенту. Однако августовский перерасчет будет зависеть от размера заработной платы, уточнили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Чем выше зарплата, тем существеннее окажется прибавка. Правда, ее ограничивают три пенсионных коэффициента, которые рассчитали по стоимости 2019 года. Максимальное увеличение выплат с учетом этого составит 261,72 рубля.

По предварительным данным, заметили в ПФР, перерасчет коснется порядка 14 миллиона российских пенсионеров. В бюджете на эти цели заложено 10,6 миллиарда рублей.

С 1 августа пенсионеров также ждет увеличение размера выплат из пенсионных накоплений. Пересчитали накопительную пенсию, срочную пенсионную и единовременную выплату, что связано, по большому счету, с результатами инвестирования средств управляющими компаниями.

Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.

Ежемесячные пенсии повысятся с учетом корректирующего коэффициента. Он составлен по итогам инвестирования в 2018 году и для накопительной пенсии равняется 4,9%. Что касается срочной пенсионной выплаты, то коэффициент в этом случае достиг 5,1%. Ее получают россияне, которые участвуют в государственной программе софинансирования пенсионных накоплений.