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В Госдуму внесли законопроект об обязательном тушении лесных пожаров

19:41 31.07.2019
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Депутаты Государственной думы («Справедливая Россия») Сергей Миронов, Олег Нилов, Михаил Емельянов, Олег Шеин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном тушении лесных пожаров несмотря на прогнозируемые затраты.

Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

«Предлагается дополнить ст. 53.4 Лесного кодекса Российской Федерации «Тушение лесных пожаров» ч. 4, предполагающей установление следующей императивной нормы: «Не допускаются прекращение либо приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля лесных пожаров в том числе при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен», - говорится в документе.

Авторы законопроекта подчеркивают, что в 2019 г. возгорания носят чрезвычайный характер, а территория лесных пожаров в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири, Приуралья достигла площади более 1 млн га.

По их мнению, принятие законопроекта будет способствовать снижению площади лесных пожаров за счет их своевременного тушения, в том числе в зонах контроля лесных пожаров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ сообщали, что лесные пожары в России охватили около 3 млн га. В настоящее время действует 147 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, и более 300 лесных пожаров в труднодоступных районах.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно, потому что спасатели будут подвержены опасности. Наибольшее количество очагов локализуется в Иркутской области (59 очагов пожаров), Красноярском крае (47) и в Якутии (24).

Темы: Лесные пожары в России, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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01.08.2019, 06:29
Гость: Алекс

Под пинками проснулись твари
01.08.2019, 04:40
Гость: иван

а что делать теперь когда горят миллионы гектар тайги вдумайтесь в эти цифры миллионы не тушили а эдали когда будет близка катастрофа и она пришла и для населения и для животного мира никого не жалеют эти выблядки
01.08.2019, 04:32
Гость: На очереди

законы по обязательной борьбе с наводнениями, последствиями землетрясений...
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