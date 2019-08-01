Правительство утвердило правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

10:09

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера, пишет РИА Новости.

По словам председателя кабинета министров Дмитрия Медведева, от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки. Сам же показатель будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера по России в целом в первых двух кварталах текущего года.

Медведев, пояснил, что такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера. Как рассчитывают в правительстве, это приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров.

Как говорится в постановлении правительства, если рассчитанная величина прожиточного минимума пенсионера в регионе ниже прожиточного минимума пенсионера на текущий финансовый год, то для установления социальной доплаты к пенсии на очередной финансовый год используют величину прожиточного минимума на текущий год, а не рассчитанную.

Кабинет министров 27 июля принял проект распоряжения, в соответствии с которым субъектам дополнительно будет выделено свыше 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.

В настоящее время федеральные социальные доплаты получают почти четыре миллиона пенсионеров в 69 регионах. Ее средний размер составляет около двух тысяч рублей. Региональные доплаты выплачиваются в 16 субъектах, их получают 2,63 миллиона пенсионеров. Средний размер доплаты в этом случае составляет чуть больше пяти тысяч рублей.

Надбавки к пенсиям были пересчитаны после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию. Он поручил "немедленно устранить" несправедливость, которая возникла при индексации пенсий, когда людям перестают выплачивать социальную доплату. По словам президента, власти должны сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а после этого ее производить ее индексацию.