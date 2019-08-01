Генпрокуратура и СКР проверят случаи намеренного поджога лесов в Сибири

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить случаи намеренного поджога сибирских лесов. По его мнению, так могли скрывать незаконную вырубку.

Ведомства должны проверить случаи возможных поджогов до 1 ноября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в аппарате правительства.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск в среду. Он провел совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими сразу несколько регионов Сибири. По итогам совещания аппарат правительства готовит поручения премьера.

Медведев в частности поручил вице-премьеру Юрию Трутневу и полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло представить предложения по повышению эффективности тушения лесных пожаров до 20 августа. Они также должны уточнить полномочия субъектов по тушению пожаров и их финансовое обеспечение.

МЧС РФ, Минобороны и Минприроды поручено усилить группировку сил и средств, задействованных на тушении пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

По последним данным, природные пожары в России распространились на площади около трех миллионов гектаров. Действуют порядка 150 очагов лесных пожаров.