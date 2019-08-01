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Генпрокуратура и СКР проверят случаи намеренного поджога лесов в Сибири

08:12 1.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить случаи намеренного поджога сибирских лесов. По его мнению, так могли скрывать незаконную вырубку.

Ведомства должны проверить случаи возможных поджогов до 1 ноября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в аппарате правительства.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск в среду. Он провел совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими сразу несколько регионов Сибири. По итогам совещания аппарат правительства готовит поручения премьера.

Медведев в частности поручил вице-премьеру Юрию Трутневу и полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло представить предложения по повышению эффективности тушения лесных пожаров до 20 августа. Они также должны уточнить полномочия субъектов по тушению пожаров и их финансовое обеспечение.

МЧС РФ, Минобороны и Минприроды поручено усилить группировку сил и средств, задействованных на тушении пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

По последним данным, природные пожары в России распространились на площади около трех миллионов гектаров. Действуют порядка 150 очагов лесных пожаров.

Темы: Лесные пожары в России, Пожары и возгорания в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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01.08.2019, 17:03
Гость: Этьенн

Грохнули советскую систему охраны лесов, а теперь будут сказки рассказывать, как им трудно живется при капитализме...придурки! Весь Мир над ними смеется, а им все божья роса. История жесткий учитель - можно даже сказать жестокий. И там, на помойке у этой суровой дамы всегда есть место для особо продвинутых. За Сталина сказали великие его современники, а кто скажет за этих?...
01.08.2019, 16:53
Гость: косящему под русского

Основные покупатели леса китайцы. Они же там, в основном, и пилят. Причём, очень современной техникой, людей там надо минимум. Только большегрузы подгоняй.
А продают им куски тайги вовсе не хохлы. А подлые личности, обычно с двойным гражданством. Вот допилят, допродадут, и свалят с миллиардами.
А вы тут оставайтесь, с разоренным лесом, с отравленными реками.
01.08.2019, 16:43
Гость: actronoid

Провокатор. Китайцам запрети. Моя прабабушка из -под Полтавы ,и почти всю жизнь в России жила. Любой украинец очень быстро адаптируется, генотип один. религия одна. Попробуй адаптируй китайца , среднеазиата.Чужие были ,чужие остались. А чужому не жалко наши леса.Для него это источник наживы.
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