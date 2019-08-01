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В России возобновили выдачу образовательных кредитов

12:26 1.08.2019
Фото с сайта info-financing.ru
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Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В ведомстве сообщили, что была достигнута договоренность со Сбербанком о запуске программы образовательного кредитования, в четверг соглашение вступило в силу. Присоединятся ли другие банки к этой программе, пока не известно.

Согласно программе, студенты вузов, имеющих лицензию, получат право на льготный кредит на получение высшего образования по ставке не выше 9% годовых и не будут обязаны предоставить для него обеспечение.

Льготный период по кредиту охватит весь срок обучения и еще три месяца. За это время студент не должен будет выплачивать банку основной долг по образовательному кредиту, а в первый и второй год сможет не платить часть процентов. С третьего года заемщик будет должен полностью выплачивать текущие проценты.

Оформить образовательный кредит с 1 августа можно во всех отделениях Сбербанка по паспорту, договору с вузом о платном образовании и счету на оплату обучения.

Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов.

Аналогичная программа действовала в России с 2010 по 2016 годы, в ней участвовал только Сбербанк и он выдал больше 10 тысяч таких кредитов. В декабре 2016 года банк обратился в Минобрнауки с просьбой изменить нормативную базу, а в начале 2017 года заморозил выдачу таких займов. В марте 2018 года правительство ввело новые правила образовательного кредитования. После этого Сбербанк выразил намерение возобновить их выдачу и начал переговоры с Минобрнауки.

Темы: Высшее образование в России, Проблемы кредитов и кредитования в России, Министерство образования и науки РФ, Сбербанк
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