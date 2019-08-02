Сотовых операторов могут вынудить отменить роуминг между Белоруссией и РФ

14:41

Антимонопольные органы Белоруссии и России не исключают воздействия на операторов мобильной связи по снижению цен для отмены роуминга между двумя странами, пишет "Интерфакс".

По словам замруководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолия Голомолзина, ведомства рассчитывают, что произойдет одномоментное снижение оптовых цен во взаиморасчетах, и снижение цен в рознице до уровня, сопоставимого с уровнем цен, применяемым на территории России и Белоруссии.

"Если этого не происходит, то, соответственно, антимонопольные органы имеют компетенцию, способы и правовые основания для того, чтобы помочь, содействовать деликатно операторам связи принять соответствующее решение", - добавил он.

По словам Голомолзина, такая работа может быть проведена в течение ближайшего полугода.

"Мы не можем не договориться по тем вопросам, которые являются ключевыми. У нас есть обязательства и необходимость подготовить решения, которые дадут возможность нашим гражданам, перемещаясь по территории наших стран, получать услуги связи в роуминге, как дома, не получать шоковые счета. А это означает, что и бизнес чувствует себя спокойно", - подчеркнул замглавы ФАС.

Он отметил, что у Белоруссии и России "есть хорошая база для того, чтобы стороны договорились". "Понятно, что роуминг - это понятие техническое. Мы его отменить не можем, потому что это использование сети другого оператора, но мы можем сделать так, чтобы потребители не чувствовали экономически наличие этого роуминга", - сказал Голомолзин.

Минск и Москва не исключают, что ценовой роуминг между странами может быть отменен уже в текущем году.