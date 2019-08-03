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Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода

12:44 3.08.2019
Счетная палата РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Счетная палата РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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За первые шесть месяцев 2019 года возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 млрд руб. Такие данные приводит Счетная палата, которая по поручению президента РФ отслеживает ситуацию.

Основными причинами сложившейся ситуации называются нехватка финансирования; отсутствие необходимой техники; неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах; низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.

«Проблема лесных пожаров требует комплексного решения, которое позволит предотвратить бесконтрольное распространение пожаров, экономические и экологические потери»,— цитирует заявление Счетной палаты «Коммерсант».

К 31 июля площадь лесных пожаров в Сибири превысила 3 млн га. Смог накрыл сибирские города, а дым дошел уже до Урала. В 42 субъектах России введен особый противопожарный режим, еще в нескольких регионах — Иркутской области, Красноярском крае, Республике Якутия и одном муниципальном районе Бурятии — введен режим ЧС.

Темы: Лесные пожары в России
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Комментарии читателей
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03.08.2019, 19:50
Гость: Zahar

А когда счётная палата посчитает ущерб от елцинско-путинско режима?
03.08.2019, 19:13
Гость: иван

как можно посчитать ущерб от пожаров п население а животный мир а экология это не принимают во внимание судить их всех надо пожизненно отправить отбывать в те места и заставить омолаживать лес с 6 утра до 10 вечера ежедневно и не только счетную тупую палату но и всех чиновников РФии
03.08.2019, 16:15
Гость: гнус

Ну вот и здесь "прорыв",не дали "выгореть" ,было бы 5 "лярдов" для "списания".
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