Жителя Подмосковья задержали за призывы к насилию над детьми силовиков

19:33

В Москве задержали мужчину, который под именем Макс Стеклов после несогласованной акции 27 июля призывал в соцсетях к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. Против него завели дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично через интернет, с угрозой применения насилия).

Фото из соцсети

«В кратчайшие сроки установлена личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом «Макс Стеклов». Им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение»,— приводит слова представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко «Коммерсант».

Дома у подозреваемого прошли обыски, были изъяты компьютер и мобильные телефоны. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

27 июля в столице прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Оппозиционеры призвали граждан выйти к зданию мэрии на Тверской улице. Полиция перекрыла подходы к зданию и приступила к задержаниям. Было задержано более 1,3 тыс. человек. По делу о массовых беспорядках были арестованы шестеро из десяти фигурантов.