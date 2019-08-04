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Жителя Подмосковья задержали за призывы к насилию над детьми силовиков

19:33 4.08.2019

В Москве задержали мужчину, который под именем Макс Стеклов после несогласованной акции 27 июля призывал в соцсетях к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. Против него завели дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично через интернет, с угрозой применения насилия).

Фото из соцсети

«В кратчайшие сроки установлена личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом «Макс Стеклов». Им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение»,— приводит слова представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко «Коммерсант».

Дома у подозреваемого прошли обыски, были изъяты компьютер и мобильные телефоны. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

27 июля в столице прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Оппозиционеры призвали граждан выйти к зданию мэрии на Тверской улице. Полиция перекрыла подходы к зданию и приступила к задержаниям. Было задержано более 1,3 тыс. человек. По делу о массовых беспорядках были арестованы шестеро из десяти фигурантов.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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04.08.2019, 23:15
Гость: О, Селигер проснулся

На фото - будущий демократический президент России. Русский Манделла!
04.08.2019, 23:02
Гость: таки-да

кому своих силовиков сдало СССР? "Цивилизованному -западу"? Страшно-непобедимому, которому море по колено - борис никалаичу ("гуайдо-пучдемонову")?! "Военная отмазка " .Сказочка всех предателей всех времен и народов про Родину которая их сама предала ,плохо кормила, не произвела
качественного оружия итд итп ..или плохой генеарл власов приказал а, сущетсва подневольные -только приказам и подчиняемся ,законов-конституциев не знаем.А, кто арестовал основную часть представителей высших органов Союзной власти ( включая вице президента исполнявшего обязанности президента вовремя отпуска того, министра обороны,председателя кгбитд) и не законно поместил федеральную власть страны в тюрьму и по чьему("письменному" приказу)?Кто разбежался переприсягая на 15 новых армий,гб мвд ипрокурат а, кто-то гордо и счастливо действуя путем бездействия, провозгласившему какое-то неконституционное явление самозванного -правоприемника чего-то ,кого-то где-то,как-то.А кому весь вражеский " цивилизованный запад " признал и рукоплескал не сделавши ни одного выстрела для своей победы-расчленения противнника его собственными силовикамии переходу в дивный новый мир конца истории .. сбу сняло всю охрану,отключила почти все доступные им автоматические системы безопасности( включая мины с не летальными газами и прочие штучки современности не дающие возможности подойти к защищаемому объекту ) с резиденции януковича,и вояки все сдали его ..видимо не даром .
04.08.2019, 22:35
Гость: ух ты!

Ваш народ пан?Вероятно,а за наш не надо подписываться,без вас разберемся.
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