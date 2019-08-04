На Ольхоне шаманы провели обряд вызова дождя на горящую тайгу

14:21

В Иркутской области, на Ольхоне, собрались шаманы, чтобы провести специальный обряд, после которого в страдающих от лесных пожаров российских регионах должны начаться дожди. Также служители культа провели ритуалы оживления деревьев — специально высадили березы, чтобы потом принести их в жертву духам.

Шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области собрала организация «Тэнгэри», сообщает НТВ. Ранее о планах служителей культа вызывать дожди сообщал фольклорист Тимофей Молданов. По его словам, ритуалы для защиты горящих лесов от огня проводятся с 31 июля, к церемониям подключились шаманы многих народов — ненцев, долганов, мари, коми и якутов.

Огнем охвачены огромные территории сразу в нескольких российских регионах. Авиация Минобороны с 1-го по 3 августа потушила 450 тысяч гектаров объятых пламенем лесов в Красноярском крае и Иркутской области.