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На Ольхоне шаманы провели обряд вызова дождя на горящую тайгу

14:21 4.08.2019

В Иркутской области, на Ольхоне,  собрались шаманы, чтобы  провести специальный обряд, после которого в страдающих от лесных пожаров российских регионах должны начаться дожди. Также служители культа провели ритуалы оживления деревьев — специально высадили березы, чтобы потом принести их в жертву духам.

Шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области собрала организация «Тэнгэри», сообщает НТВ. Ранее о планах служителей культа вызывать дожди сообщал фольклорист Тимофей Молданов. По его словам, ритуалы для защиты горящих лесов от огня проводятся с 31 июля, к церемониям подключились шаманы многих народов — ненцев, долганов, мари, коми и якутов.

Огнем охвачены огромные территории сразу в нескольких российских регионах. Авиация Минобороны с 1-го по 3 августа потушила 450 тысяч гектаров объятых пламенем лесов в Красноярском крае и Иркутской области.

Темы: Иркутская область, Лесные пожары в России
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Комментарии читателей
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04.08.2019, 16:46
Гость: А нет ли у них

обряда от воровства сибирского леса???
04.08.2019, 16:17
Гость: смешнО

Лучше бы с ведрами-лопатами.. прошлись к горящим лесам..-больше было бы толку.
04.08.2019, 16:07
Гость: Александр Павлович

Скоро Господь услышит заклинания шаманов и прольет на тайгу благодатный дождь!
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