Совхоз имени Ленина подвергается мощнейшей рейдерской атаке

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Жители поселка утверждают, что их предприятие хотят уничтожить, и просят о помощи. ВИДЕО

Рейдерский захват земель подмосковного посёлка Совхоза имени Ленина перерос не просто в политическую кампанию, а в истребление трудов многих династий работников совхоза, считает директор этого совхоза Павел Грудинин.

Жители поселка утверждают, что их предприятие хотят уничтожить, и просят о помощи. В том числе, и вот в этом обращении, поступившем в редакцию KM.RU:

Уважаемая редакция!

Мы - жители подмосковного посёлка Совхоза имени Ленина, нашему посёлку и предприятию более 100 лет.

Наш посёлок, в котором проживает около 10 000 человек, хорошо известен в России и за ее границами своим передовым сельскохозяйственным предприятием ЗАО «Совхоз имени Ленина», а также созданными здесь прекрасными условиями для жизни людей. У нас благоустроенная территория, замечательные парки, современные детские сады и лучшая в Европе школа, куда практически каждый день приезжают зарубежные делегации. Совершенно уникальной для российских реалий и результативной мы считаем созданную у нас отлаженную систему взаимодействия органов местного самоуправления с жителями нашего посёлка.

Широкую известность наш посёлок получил после выдвижения руководителя ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Николаевича Грудинина кандидатом в президенты РФ в 2018 году. По итогам выборов он получил голоса около 9 млн избирателей и занял второе место.

Власть не ожидала такой поддержки Павла Николаевича на выборах. Павел Николаевич показал всей стране наглядный пример того, как могут жить простые граждане, если администрация поселения выполняет свои обязательства перед жителями, а градообразующее предприятие направляет все дивиденды на благоустройство территории и развитие.

К сожалению, именно после выборов для нашего посёлка наступила чёрная полоса:

• ЗАО «Совхоз имени Ленина» подверглось мощнейшей рейдерской атаке, которую возглавляет предприниматель Владимир Миронович Палихата (ныне гражданин Великобритании) при поддержке чиновников в лице губернатора Московской области Андрея Воробьева;

• Кроме захвата предприятия, власти Московской области решили ликвидировать наше сельское поселение, преобразовав его в часть городского округа, что облегчит перевод земель из категории сельскохозяйственных в категорию земель населенных пунктов и позволит осуществить планы по масштабной застройке. Для этого был инициирован процесс объединения всех поселений Ленинского района в городской округ.

Кто стоит за рейдерами

По информации из проверенных источников, возглавляет атаку российский предприниматель Владимир Миронович Палихата, ныне гражданин Великобритании.

Рейдерская атака поддержана неправомерными решениями судов. Целью атаки является разорение преуспевающего сельскохозяйственного предприятия мирового уровня, единственного, оставшегося в Московской области, и продажа земель под застройку жильём. По сведениям из сети интернет, к планам застройки имеет прямое отношение компания «Самолёт-Девелопмент», одним из партнеров которой является Максим Воробьев - брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. На сегодняшний день, в результате незаконных судебных решений, значительная часть акций предприятия уже фактически перешла к третьим лицам, что грубым образом нарушает законы РФ и права собственников.

Если собрать информацию из всех источников, то вырисовывается интересная цепочка:

Спонсор предвыборной кампании одного кандидата в президенты РФ в 2018 году, связанного давним знакомством с нынешним президентом, возглавляет рейдерскую атаку на предприятие второго кандидата в президенты. Налицо политическая подоплека данной ситуации, когда спустя полтора года после выборов не прекращаются попытки уничтожить альтернативу нынешней власти.

Насильственное преобразование в округ

Для осуществления перевода сельскохозяйственных земель в категорию земель населенных пунктов и реализации планов по застройке был инициирован процесс объединения всех поселений Ленинского района в городской округ. «Объединение» производится с использованием незаконных средств, таких как подлог документов, фальсификация результатов публичных слушаний и давление на депутатов. Происходит прямое нарушение норм российского права, а также Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской хартии местного самоуправления, которые РФ ратифицировала в полном объеме.

По нормам Конституции РФ, соответствующим Европейской хартии, все преобразования муниципальных образований происходят только с согласия жителей.

Согласно федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если население двух и более поселений, подлежащих объединению, не выразило в надлежащей форме своего согласия, то объединение не производится.

18 июня 2019 года на заседании Совета депутатов города Видное не было принято решение об объединении в округ, поскольку за него не проголосовало достаточное количество депутатов. Есть полная видеозапись заседания с подведением итога голосования по этому вопросу, она опубликована в сети Интернет.

Совет депутатов Поселка Совхоза имени Ленина на тот момент ещё не провёл заседание, поскольку не были проведены общественные слушания.

28 июня 2019 неожиданно было проведено внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского района, на котором было объявлено о согласии Совета депутатов города Видное на объединение в городской округ. Также на этом заседании было внесено и одобрено предложение о прекращении статуса нашего муниципального образования. Несколько позже в интернет был выложен протокол заседания №3/34 от 18.06.2019, в котором указано, что Совет депутатов решил согласиться на объединение территорий городских поселений. Это явная ложь. Налицо уголовное преступление – служебный подлог.

4 июля 2019 Московская областная дума приняла законопроект об объединении всех поселений Ленинского района, несмотря на озвученное в ходе совещания перед принятием решения заявление депутата Московской областной думы от фракции КПРФ о несоответствии законопроекта федеральному законодательству. Протесты и письменные обращения жителей и депутатов от города Видное и поселка совхоза имени Ленина оставлены без внимания.

11 июля, соблюдая все законные сроки, в поселке совхоза имени Ленина были проведены публичные слушания по вопросу об объединении муниципальных образований Ленинского района в городской округ, на которых местные жители единогласно выступили против объединения. В протоколе публичных слушаний также указано, что в июне 2019 года был проведен опрос, по которому 2634 человека из 2635 опрошенных были против объединения. Стоит отметить, что на слушаниях не присутствовал ни один представитель администрации Ленинского района.

12 июля совет депутатов поселка совхоза имени Ленина принял решение о несогласии на объединение территорий Ленинского муниципального района.

Таким образом, два из семи поселений Ленинского района не выразили своего согласия на объединение в городской округ.

19 июля 2019 губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон об объединении, тем самым поставив жирную точку в череде антинародных и незаконных преобразований в Московской области.

Чего мы хотим добиться?

Мы, жители поселка совхоза имени Ленина, находимся в шоковом состоянии.

Наши гражданские права цинично попраны, голоса проигнорированы, нам даже не дали возможность высказать свое мнение. Даже в соцсетях все комментарии и неудобные вопросы тщательно удаляются, а задавшие их блокируются на публичных страницах администрации Ленинского района.

Самым наглым образом, невзирая на наличие видеозаписей, доказывающих подлог, подделаны официальные документы.

Суды принимают решения, идущие вразрез с действующим законодательством. Прокуратура, а также приемная президента в ответ на наши обращения присылают нам отписки, а сами обращения фактически пересылают для ответа в те самые органы, на которые мы жалуемся.

С уважением, жители сельского поселения поселок Совхоза имени Ленина



