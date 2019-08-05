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Усталость таксистов в России начнут отслеживать через специальные камеры

15:46 5.08.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Новая камера на лобовом стекле такси будет фиксировать частоту моргания и зевания таксистов. Новая технология поможет выявить усталость водителей, что должно снизить число аварий. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей задействованных компаний.

Речь идет об организации Сбербанка и венчурного фонда АФК «Система» VisionLabs, которая занимается технологией распознавания лиц. Совместная компания будет содействовать «Яндекс.Такси» во внедрении инициативы.

В тестировании будут задействованы несколько тысяч водителей и автомобилей. Инфракрасную камеру установят в каждой машине. Оборудование будет оценивать усталость по 68 лицевым точкам, фиксируя длительность и частоту моргания и зевания. Если девайс придет к выводу, что водитель устал, то будет подан предупреждающий сигнал, или же таксисту ограничат доступ к новым заказам.

Отмечается, что в дальнейшем такими камерами могут заинтересоваться дальнобойщики или люди, которые находятся за рулем длительное время.

Тестирование системы затронет не только сотрудников «Яндекс.Такси», но и водителей Uber, так как компании объединились в 2018 году.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Проблемы маршрутных такси, Проблемы такси и таксомоторных перевозок, Транспорт
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Комментарии читателей
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05.08.2019, 21:09
Гость: корректнее было бы по критерию...

... "профессионализм". И уточнить зависимость статистики безаварийности от такого критерия. И абсолютное числовое значение тоже.
05.08.2019, 16:40
Гость: Сердечник

это сильно зависит от образа жизни, многие живут "полноценной" жизнью и поэтому привыкли решать свои проблемы за счёт наезда на клиентов, злоупотребляя их спешкой, неопытностью - в итоге статистика трагедий растёт...
а всяких таксистов-зазывал, приставал - вообще лишать прав и всего, что связывает с перевозкой людей, пусть в своих аулах на мулах соплеменников и скот на рынок возят...
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