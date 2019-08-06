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Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

16:57 6.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, сообщает РИА Новости.

"Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами "прикрывали" незаконные рубки", — уточнил он.

Ранее прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов заявил, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам.

Недостоверные сведения касались возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров. По словам Федосова, из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на ситуацию.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, площадь возгораний составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.

В тушении огня участвуют более десяти тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 86 воздушных судов, самолеты и вертолеты Минобороны, а также аэромобильные группировки Министерства чрезвычайных ситуаций.

Темы: Лесные пожары в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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07.08.2019, 00:40
Гость: Тут же опрс

где почти 80% заявляют кто в этом виноват. И они правы на все 100%, т.к. правительство хотя и прикрывается высокой пошлиной на кругляк, но само откровенно потворствует этой вырубке. Любой кругляк на захудалой лесопилке обрежь тонко с двух сторон и это уже обработка, а не кругляк. И китайцы совсем не причём. Не они должны отслеживать и наводить порядок в нашей стране. Власти временщиков в Сибири и в самой России не жить, потому они превращают Сибирь в пустыню. А китайцы скоро не будут столь массово закупать лес в России. Правда, через 15-20 лет в Сибири и в России уже и леса не будет.
07.08.2019, 00:28
Гость: Кого?

Самих себя сечь?
06.08.2019, 21:56
Гость: диверсия факт

Это аналогично тому случаю ,когда 7млн тонн хлорки в трубу запихнули!? Только вот кто гадит?
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