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У кандидата в депутаты МГД Константина Лисицы нашли 15 «мертвых душ» в подписных листах

19:46 7.08.2019
Московская городская Дума © KM.RU, Алексей Белкин
Московская городская Дума © KM.RU, Алексей Белкин

Очередную партию «мертвых душ» обнаружили у «независимого» кандидата Константина Лисицы

Итоги предвыборной кампании 2019 года оказались весьма неутешительными: Мосгоризбирком отказал в регистрации большому количеству самовыдвиженцев. В их число вошли и подопечные одиозного блогера Алексея Навального. Причиной дисквалификации из предвыборной гонки стали массовые махинации с подписями.

Согласно последним данным, в ходе официальной проверки Мосгоризбиркома регистрационных документов у «независимого» кандидата Константина Лисицы, выдвигающегося от 33-го избирательного округа, также обнаружили большое количество нестыковок. В числе его подписантов оказались давно умершие люди. Такую информацию избиркому предоставил Замоскворецкий ЗАГС.
Например, гражданин Смоленский А.В 1954 года рождения. Он якобы проголосовал в поддержку Лисицы. Но по факту оказалось, что житель столицы умер еще в августе 2018 года в районе Ульяновской области.


Сомнителен и тот факт, что за Константина Лисицу «проголосовал» Цветков В.Н. 1955 года рождения. Мужчина скончался еще в октябре 2017 года. Более того, за год до предвыборной кампании умер Фролов Н.С. 1964 года рождения. Его подпись тоже стоит на подписном листе экс-кандидата. Общее число обнаруженных «мертвых душ» - более 15.


Напомним, ранее в подобном уличили и других членов ОПГ блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Ивана Кульнева. Все данные о расследовании Мосгоризбирком опубликовал в Сети.

 

 


 

Темы: В России
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