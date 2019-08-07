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Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

21:54 7.08.2019
Стоп-кадр из видео

Министерство обороны Российской Федерации распространило видеозапись состоявшегося 3 августа 2019 года первого опытного образца-демонстратора российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета С-70 по теме «Охотник», создаваемого ПАО «Компания "Сухой"».

В сопровождающем тексте говорится, что «испытания новейшего боевого комплекса проводятся на одном из аэродромов Минобороны России.

Первый полет БЛА «Охотник» продолжался более 20 минут. Летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м, после чего успешно приземлился.

Созданный БЛА «Охотник» выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения.

«Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Темы: Военная авиация РФ, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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07.08.2019, 23:09
Гость: странно

это фишка с неубранным шасси летать
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