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Под Новороссийском автобус и автомобиль сорвались в обрыв после ДТП

09:52 8.08.2019

На 16-м км автодороги "Новороссийск — Керченский пролив" произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, который перевозил 41 человека (39 пассажиров, водитель и экскурсовод) по маршруту Пшада — Анапа, после чего произошло опрокидывание обоих транспортных средств в обрыв, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГИБДД.

Фото: instagram.com/alekseioderov/

В Минздраве региона сообщили, что в ДТП погибли четыре человека, включая двоих детей. При этом глава краснодарского регионального министерства по ЧС Сергей Пуликовский сообщил, что погибли три человека. В городской больнице Новороссийска рассказали, что в больницу доставлен 31 пострадавший, всем оказана первая медицинская помощь.

Сорвавшийся с обрыва автобус принадлежит санаторию ФНС России "Эллада", расположенному в Анапе. "Пока никакой точной информации по пострадавшим нет, но это наш экскурсионный автобус", — сказал изданию представитель санатория.

Водители автомобиля и автобуса, участвовавших в ДТП, по предварительным данным были трезвы, заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова в эфире телеканала "Россия-24".

Между тем СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели людей в ДТП. "Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и автобуса на автодороге "Новороссийск — Керчь" по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — сказал сотрудник пресс-службы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.08.19 ДТП на Верхнебаканском посту, Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся. По предварительной информации в автобусе дети, количество пострадавших уточняется, есть погибшие. На месте работают, спасатели, полиция, представили администрации ждём официальный комментарий с минуты на минуту. Предварительно 42 человека было в автобусе с Анапы, Автобус от санатория "Эллада". Ехал на экскурсию. Число погибших в результате аварии под Новороссийском возросло до четырёх. Среди них двое детей. Upd. По предварительным данным, Volkswagen Touareg пошёл на обгон и при обратном перестроении зацепил автобус. Водитель автобуса Роман Поляков не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель Volkswagen следом улетел с обрыва Новость от подписчиков #nvrsk_road #nvrsk #dtpnvrsk #дтпнврск #lovenvrsk #typicalnvrsk #дтпновороссийск #новороссийск #анапа #геленджик #кабардинка #крымск #абинск #краснодар #краснодарскийкрай #mvd_nvrsk #gibdd_nvrsk

Публикация от ДТП Новороссийска (@nvrsk_road)

Темы: Крым, Дорожно-транспортные происшествия
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Комментарии читателей
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08.08.2019, 18:01
Гость: старый кубаноид

Я о том же-бейтесь, взрывайтесь, тоните, сгорайте, колитесь-вы, народ это право выбрали. Самая демократичная власть.
08.08.2019, 15:08
Гость: читатель

Власть наоборот, очень ответственна. В свое время четко дала понять и отвечает - вы не трогаете нас, мы не трогаем вас.
08.08.2019, 13:17
Гость: старый кубаноид

Дорога в данном месте-удовлетворительная. Но, власть побуждает людей нарушать-ведь никакой ответственности у граждан нет, особенно за нарушение ПДД. Народ и рад-то ему, камеры не нравятся, то сплошные, то дороги, то туман, то ночь. На днях ездил на море, всего 150 км, из них 55 км по проселочным дорогам-2 аварии, а уж нарушений десятки, в т.ч. выезды на встречные полосы, не соблюдение рядности и пр. И, все нарушения и аварии на федеральной трассе Горячий ключ-Джубга. Что ж делать? Только месть родных и близких в отношении виновных или их ближайших родственников.
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