Под Новороссийском автобус и автомобиль сорвались в обрыв после ДТП

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На 16-м км автодороги "Новороссийск — Керченский пролив" произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, который перевозил 41 человека (39 пассажиров, водитель и экскурсовод) по маршруту Пшада — Анапа, после чего произошло опрокидывание обоих транспортных средств в обрыв, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГИБДД.

Фото: instagram.com/alekseioderov/

В Минздраве региона сообщили, что в ДТП погибли четыре человека, включая двоих детей. При этом глава краснодарского регионального министерства по ЧС Сергей Пуликовский сообщил, что погибли три человека. В городской больнице Новороссийска рассказали, что в больницу доставлен 31 пострадавший, всем оказана первая медицинская помощь.

Сорвавшийся с обрыва автобус принадлежит санаторию ФНС России "Эллада", расположенному в Анапе. "Пока никакой точной информации по пострадавшим нет, но это наш экскурсионный автобус", — сказал изданию представитель санатория.

Водители автомобиля и автобуса, участвовавших в ДТП, по предварительным данным были трезвы, заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова в эфире телеканала "Россия-24".

Между тем СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели людей в ДТП. "Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и автобуса на автодороге "Новороссийск — Керчь" по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — сказал сотрудник пресс-службы.