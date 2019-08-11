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На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

22:31 11.08.2019
Стоп-кадр из видео

Мать годовалого ребенка обратилась в полицию после индивидуального крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, пишет "Фонтанка"

На видео игумен Фотий (Нечепоренко) с силой окунает ребенка в воду под истошные крики матери и самого малыша. На кадрах видно, как священнослужитель не дает женщине забрать ребенка обратно. После мероприятия у малыша на теле были обнаружены ссадины и ушибы.

За обряд мать малыша заплатила 3,5 тыс. рублей. После таинства она написала заявление в полицию. С её слов, отреагировали и в епархии, пообещав отстранить священнослужителя и назвали недопустимым поведение священника  при крещении. 

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва написал в своём Telegram-канале, что священник был груб во время совершения таинства. "По каналам распространилась информация с приложением съёмки о священнике, который, судя по видео, совершил таинство крещения грубо, а с людьми общался, судя по описанию, неадекватно. Поведение священника, которое отражено на видео, конечно же недопустимо. Такого быть не должно", — написал епископ Савва.

Сам игумен Фотий не считает себя виновным. «А что, собственно, случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет, – заявил он "Фонтанке". – Это просто повышенные эмоции мамы, она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению. По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить".

Темы: Церковь
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 01:11
Гость: как интересно

Мамаша - истеричка, ей бы на мусульманском или иудейском обрезании младенцев поприсутствовать, там вообще крайнюю плоть мальчикам обрезают без обезболивания.
12.08.2019, 00:03
Гость: ABCD

Вы имеете ввиду поп был липовый или "бухой"? Вероятно поп ненавидит детей почему то, или конкретно эту даму.
11.08.2019, 23:54
Гость: 1

И ведь поп даже чек не выдал - значит гарантии на качественную работу нет.
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