На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

22:31

Мать годовалого ребенка обратилась в полицию после индивидуального крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, пишет "Фонтанка".

На видео игумен Фотий (Нечепоренко) с силой окунает ребенка в воду под истошные крики матери и самого малыша. На кадрах видно, как священнослужитель не дает женщине забрать ребенка обратно. После мероприятия у малыша на теле были обнаружены ссадины и ушибы.

За обряд мать малыша заплатила 3,5 тыс. рублей. После таинства она написала заявление в полицию. С её слов, отреагировали и в епархии, пообещав отстранить священнослужителя и назвали недопустимым поведение священника при крещении.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва написал в своём Telegram-канале, что священник был груб во время совершения таинства. "По каналам распространилась информация с приложением съёмки о священнике, который, судя по видео, совершил таинство крещения грубо, а с людьми общался, судя по описанию, неадекватно. Поведение священника, которое отражено на видео, конечно же недопустимо. Такого быть не должно", — написал епископ Савва.

Сам игумен Фотий не считает себя виновным. «А что, собственно, случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет, – заявил он "Фонтанке". – Это просто повышенные эмоции мамы, она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению. По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить".