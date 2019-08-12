Стало известно имя полицейского, ударившего девушку после митинга в Москве

15:14

Стало известно имя полицейского, ударившего девушку после митинга 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на данные издания Baza, это сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции столичного главка МВД Сергей Цыплаков.

Отмечается, что информацию о полицейском передали его коллеги. После инцидента Цыплаков переименовался в соцсетях и удалил фотографии. На связь с журналистами он не выходит — читает сообщения, после чего блокирует аккаунт.

10 августа после согласованной акции на проспекте Сахарова была задержана Дарья Сосновская. Полицейский ударил её в живот, хотя девушка не оказывала сопротивление. Сосновская обратилась в СКР с заявлением о превышении должностных полномочий.

"Заявление подано к руководителю отдела СК по Тверскому району Москвы. Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар в живот женщины со стороны неустановленного сотрудника 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве", - цитирует "Интерфакс" заявление адвоата потерпевшей Татьяны Молокановой.

В заявлении девушка просит СК возбудить дело на ударившего ее сотрудника полиции по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств" (п "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Ранее глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пообещал 100 тысяч рублей за информацию о личности полицейского, который ударил девушку.

10 августа на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в нем участвовало около 20 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - от 49 900 до 60 тысяч человек. После митинга часть демонстрантов устроила несогласованное шествие по Покровке, Маросейке и Лубянскому проезду. По данным ГУ МВД Москвы, задержали 136 человек, по данным "ОВД-Инфо" - 256.