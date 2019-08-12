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Стало известно имя полицейского, ударившего девушку после митинга в Москве

15:14 12.08.2019
Скриншот с YouTube
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Стало известно имя полицейского, ударившего девушку после митинга 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на данные издания Baza, это сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции столичного главка МВД Сергей Цыплаков.

Отмечается, что информацию о полицейском передали его коллеги. После инцидента Цыплаков переименовался в соцсетях и удалил фотографии. На связь с журналистами он не выходит — читает сообщения, после чего блокирует аккаунт. 

10 августа после согласованной акции на проспекте Сахарова была задержана Дарья Сосновская. Полицейский ударил её в живот, хотя девушка не оказывала сопротивление. Сосновская обратилась в СКР с заявлением о превышении должностных полномочий.

"Заявление подано к руководителю отдела СК по Тверскому району Москвы. Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар в живот женщины со стороны неустановленного сотрудника 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве", - цитирует "Интерфакс"  заявление адвоата потерпевшей Татьяны Молокановой.

В заявлении девушка просит СК возбудить дело на ударившего ее сотрудника полиции по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств" (п "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Ранее глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пообещал 100 тысяч рублей за информацию о личности полицейского, который ударил девушку. 

10 августа на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в нем участвовало около 20 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - от 49 900 до 60 тысяч человек. После митинга часть демонстрантов устроила несогласованное шествие по Покровке, Маросейке и Лубянскому проезду. По данным ГУ МВД Москвы, задержали 136 человек, по данным "ОВД-Инфо" - 256. 

Темы: Нарушения прав граждан представителями правоохранительных органов в России, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 23:25
Гость: нв

Еще один барин.Мужики у тебя в роду.
12.08.2019, 23:22
Гость: Депутат Единой России

Она протестовала против власти, за это её можно бить дубинатором по почкам и по матке. Она враг России, ОМОНОВЕЦ обязан её бить!
12.08.2019, 23:14
Гость: Депутат от Единой России

При исполнении надо бить всех: женщин стариков детей и всех вообще, главное что они могли чтото против власти подумать.
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