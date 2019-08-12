Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

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Руководство российских вузов начнет оценивать деятельность студентов, основываясь на данных искусственного интеллекта, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлана Киясова.

Тестирование системы начнется уже с 2021 года, при этом внедрение ее в ряд вузов начнется уже в текущем году.

Система будет оценивать успеваемость студентов, их активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение. Исходя из анализа полученной информации, руководство будет решать: поощрить студента, посоветовать пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать на парах, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить.

Предполагается, что этот подход позволит свести к минимуму предвзятость к студентам со стороны преподавателей.

Отмечается, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента останется за деканатом.

По данным Министерства образования в 2018 году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% учащихся. Эксперты считают, что внедрение системы оценки искуственным интеллектом позволит снизить этот показатель до 10%.