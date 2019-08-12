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Погибшие под Северодвинском ядерщики проводили испытания нового специзделия

19:58 12.08.2019
Изображение с сайта olympiada.scientificrussia.ru
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Сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибшие на полигоне в Архангельской области, погибли при испытаниях нового специзделия, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он не уточнил, что это было за специзделие, но пообещал, что работа над новыми образцами будет доведена до конца.

«Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия. Они до последнего остались преданы своему долгу и ушли как настоящие герои. Такие люди — гордость нашей страны, гордость атомной отрасли»,— приводит слова Лихачева «Коммерсант».

Позже первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что сотрудники ядерного центра были представлены к госнаградам.

Взрыв произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США. Создании «Буревестника» президент Владимир Путин анонсировал во время выступления перед Федеральным собранием 20 февраля.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа, вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, к субботе, 10 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений. «Росатом» сообщил, что погибли пятеро сотрудников, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.

Темы: Происшествия, Росатом
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 22:53
Гость: mixa

как то всё складно в последнее время получается, собрались капитаны, нет капитанов, собрались ядерщики , нет ядерщиков, еще осталось вот такой вариант, собрались правительство во главе с .... и нет их, куда смотрит служба, которые проворонили распад страны, я из за этого стал иностранцем....
12.08.2019, 22:30
Гость: Слава труду.

Запустить на небеса вместо ракеты лучших из наилучших специалистов это что-то. Похоронили подводников, теперь ракетчиков. Это вопиющее беззаконие должно быть расследовано и виновные должны быть наказаны.
12.08.2019, 21:17
Гость: Трамп

300 лет пословице, не говори гоп пока не перепрыгнешь. Президент анонсировал, лошадеи погнали. Аллилуя что Рогозин, а не президент аватаров на Луне анонсировал, вообще фиг знает чем бы это кончилось.
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