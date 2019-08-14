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Пригожин прокомментировал неуместную шутку Бузовой о блокадниках

14:46 14.08.2019
Пригожин прокомментировал неуместную шутку Бузовой о блокадниках
Ольга Бузова. Фото Okras с ru.wikipedia.org
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Певица Ольга Бузова неуместно пошутила о блокадниках в соцсетях.

У себя в блоге она выложила видео, на котором вылизывает тарелку и сравнивает себя с блокадницей. Неоднозначный поступок вызвал настолько резкую критику Бузовой в интернете, что за нее решила вступиться мать, которая поспешила заверить, что ее дочь не понаслышке знает о Блокаде из-за прошедшей этот ад бабушки.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Бузова просто пытается обратить на себя внимание. «Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили, — вот из той же серии, — отметил продюсер в интервью «Вечерней Москве». – Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит, — бред».

Более суров был телеведущий Владимир Соловьев, который посоветовал исполнительнице не касаться сакральных тем даже в шуточной форме: «У таких людей на душе мозоль. Поэтому Бузову можно только пожалеть. У нее душа глухая».

А вот актер Станислав Садальский постарался Бузову оправдать. «Оля — абсолютно человек не злобный, - заявил артист «Царьграду». – Она, может быть, наивная, другие могут сказать: дура. Но она человек хороший, Оля», — отметил артист и призвал не раздувать проблему из неосторожных высказываний исполнительницы.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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14.08.2019, 15:27
Гость: личный опыт

"что ее дочь не понаслышке знает о Блокаде из-за прошедшей этот ад бабушки."
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Если бабушка ей рассказывала о блокаде, то бабушка в блокаде точно НЕ была.
Мой дед пережил блокаду, правда не до конца, эвакуировали, полуживого. Не смотря на все мои вопросы любопытного подростка на эту тему, никогда и ничего мне рассказал о блокаде.
Бабушка как-то обмолвилась, что лучше не и расспрашивать его об этом - настолько страшно все там было.
Я еще как-то удивлялся по малолетству, когда в поездках за город он знал как очистить всякие растения, что бы можно было их есть.
14.08.2019, 15:05
Гость: А

кто это?
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