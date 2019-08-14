Пригожин прокомментировал неуместную шутку Бузовой о блокадниках

14:46

Певица Ольга Бузова неуместно пошутила о блокадниках в соцсетях.

У себя в блоге она выложила видео, на котором вылизывает тарелку и сравнивает себя с блокадницей. Неоднозначный поступок вызвал настолько резкую критику Бузовой в интернете, что за нее решила вступиться мать, которая поспешила заверить, что ее дочь не понаслышке знает о Блокаде из-за прошедшей этот ад бабушки.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Бузова просто пытается обратить на себя внимание. «Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили, — вот из той же серии, — отметил продюсер в интервью «Вечерней Москве». – Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит, — бред».

Более суров был телеведущий Владимир Соловьев, который посоветовал исполнительнице не касаться сакральных тем даже в шуточной форме: «У таких людей на душе мозоль. Поэтому Бузову можно только пожалеть. У нее душа глухая».

А вот актер Станислав Садальский постарался Бузову оправдать. «Оля — абсолютно человек не злобный, - заявил артист «Царьграду». – Она, может быть, наивная, другие могут сказать: дура. Но она человек хороший, Оля», — отметил артист и призвал не раздувать проблему из неосторожных высказываний исполнительницы.

