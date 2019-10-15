78 лет назад началось строительство московской линии обороны

Трудовой подвиг советского народа почти позабыт. Линия обороны не реставрируется, зато миллионы рублей тратятся на парады

Всего в 14 километрах от Красной площади, по которой ежегодно грохочет бронетехника 9 мая, находится Битцевской лесопарк. Попадая в который, то тут, то там, повсюду натыкаешься на эхо войны. Если быть точнее, то на остатки южного рубежа обороны Москвы, строительство которого началось 15 октября 1941 года.

В лесопарке до сих пор сохранились окопы, противотанковые рвы, стрелковые ячейки и железобетонные пулеметные колпаки, многие из которых варварски выдернуты со штатных мест, да так и брошены. А те, что не выдернуты – увязли в земле почти по самую крышу, что неудивительно, ведь с момента их установки прошло 78 лет.

Самое удивительное, но о существовании в Битцевском лесопарке южной линии обороны столицы практически ничего не знают даже местные жители, которые спокойно гуляют по тропинкам, даже не подозревая, что именно в этом месте был совершен один из главных трудовых подвигов начального периода войны.

В начале октября 1941 года стало ясно, что немцы вполне могут дойти до Москвы и захватить город. Учитывая темп их продвижения и отсутствие у советского командования резервов для обороны столицы. Не исключалось падение Москвы, чего допустить было ни в коем случае нельзя, ведь в городе было сосредоточено огромное количество заводов и фабрик, и Москва была стратегически важным транспортным узлом.

Не будет большим преувеличением утверждение, что потеря столицы поставила бы СССР на грань поражения в войне, потому что с её потерей неминуемо пал бы второй по важности промышленный центр – Ленинград. И это был бы уже практически разгром страны. Во всяком случае, после такого удара СССР приходил бы в себя очень долго.

12 октября Государственный Комитет Обороны постановил создать Московскую зону обороны, защищать которую должны были 24-я и 60-я армии. Вместе с народным ополчением численность двух армий достигала 220 000 человек, и именно они должны были занять укрепления Московского оборонительного рубежа, которые ещё только предстояло построить.

Строительство началось 15 октября, руководил работами начальник инженерного управления Московской зоны обороны, генерал-майор инженерных войск Е. В. Сысоев. Кстати, бывший капитан царской армии, награжденный в том же 1941 году орденом Красного Знамени за создание московского оборонительного рубежа. В 1944 году генерал-майор Сысоев был награжден вторым орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны 1-й степени.

Это к вопросу о том, как злобный Сталин обезглавил верхушку Красной Армии накануне войны, а НКВД «вычистил» всех бывших царских офицеров. Именно об этом так любят рассказывать демократические борзописцы всех мастей и отливов.

Но на деле выясняется, что помимо царского экс-капитана Сысоева, которому доверили возводить оборонительные сооружения вокруг Москвы в её самый роковой час, ещё и святая святых – Генеральный штаб Красной Армии – возглавлял бывший царский полковник Б.М. Шапошников. И куда только товарищ Берия смотрел? Ну не иначе плюнул на свои прямые обязанности и сутками колесил по Москве, отлавливая школьниц для плотских утех.

На строительстве южного участка московского оборонительного рубежа работали ежедневно до 7,5 тысяч человек, в основном простые москвичи, причем трудились люди героически. В дождь, снег, при налетах немецкой авиации. Работа начиналась в 6 утра, а заканчивалась в 23 часа. К работам привлекались мужчины в возрасте до 45 лет и женщины до 40 лет, на прежнем месте работы за ними сохранялась зарплата в полном объеме, плюс все работающие на московском оборонительном рубеже обеспечивались бесплатным питанием.

Работы начались 15 октября и 15 декабря закончены. За этот период построены три линии обороны, состоящие как из сплошных рвов и траншей, так и из своего рода отдельных «укрепрайонов» с использованием рельефа местности.

Северная часть Битцевского лесопарка как раз и является одним из таких «укрепрайонов», на что указывают железобетонные пулеметные колпаки по его периметру, прикрывающие как южное направление вдоль речки Водянка, так и западное с восточным.

Как известно, в результате контрнаступления Красной Армии 5 декабря 1941 года немцы были отброшены от Москвы, и надобность в московском рубеже обороны отпала. Что не умаляет трудового подвига москвичей, перелопативших огромное количество грунта, в основном с помощью нехитрого шанцевого инструмента. И все это делалось в осенне-зимний период. Уже в ноябре температура по ночам опускалась до -20 градусов, а в декабре, когда заканчивалось строительство московского оборонительного рубежа, стало ещё холоднее. Однако москвичи все невзгоды выдержали и защитили столицу кольцом укреплений.

В настоящее время этот подвиг советского народа – один из многих – почти забыт. В северной части Битцевского парка слепо смотрят на густую зелень амбразуры вросших в землю пулеметных колпаков, многие их которых превращены несознательными потомками победителей в мусорные урны. Пулеметные колпаки забиты пластиковыми бутылками, битым стеклом и прочей дрянью. Окопы и ходы сообщения оплыли и обильно заросли деревьями и кустарником, хотя их конфигурация просматривается до сих пор.

Нередко можно наткнуться и на воронки от немецких бомб, по которым видно, что немцы весьма активно бомбили строящиеся линии обороны.

Несмотря на то, что гитлеровские «евроинтеграторы» так и не дошли даже до первой линии обороны, проходящей по речке Городня, война все же дотянулась до этих мест. При налетах немецкой авиации были и убитые, и раненые, так что эта земля полита кровью москвичей. И память о них должна сохраниться.

Тем более, что на это требуется примерно столько же средств, сколько требуется на полчаса полета над праздничной Москвой 9 мая всего одного истребителя Су-33. А может, даже меньше. Всего-то надо привести в божеский вид парочку пулеметных колпаков, обновить несколько ходов сообщений и стрелковых ячеек, тем более что копать много не надо - всё выкопано ещё в 1941 году.

И туристическая привлекательность у Битцевского лесопарка повысилась бы, и патриотическому воспитанию на пользу пошло бы. Может, молодые поколения хотя бы прекратят швырять в пулеметные колпаки пустые бутылки и расписывать их граффити. Вряд ли кто-то будет это делать, зная, какой ценой и в каких условиях строился московский оборонительный рубеж.

Несмотря на то, что пулеметные колпаки почти восемьдесят лет пролежали под дождем, снегом и солнцем, они находятся в хорошем состоянии. Это вам не сезонная брусчатка и бордюры, которые начинают крошиться едва ли не через полгода-год. Поэтому вытащить увязшие в земле колпаки можно хоть краном, хоть другим способом.

Так как в Битце полно валежника, то его можно пустить на создание траншей – и военные стандарты удастся соблюсти, и парк расчистить от беспорядочно валяющихся бревен. Но…

Скорее всего, это никому не будет нужно. Это ж не парад на Красной площади проводить, кадры с которого будут потом транслировать по всему миру. Это на помпезный парад можно потратить многие миллионы рублей, а кому нужна какая-то скромная, давно забытая линия обороны Москвы?

Вот так постепенно и уходит память о подвигах героических предков, которые мало интересуют современников. Для многих война давно уже стала чем-то эфемерным, случившейся когда-то давно, в которой участвовали какие-то неизвестные люди, воевавшие и погибавшие не пойми за что.

Скоро недоумение будет вызывать легендарная «тридцатьчетверка» и знамя Победы, чего уж говорить о какой-то там линии обороны. Которой, не исключено, скоро «помогут» исчезнуть, ведь земля в Москве все дорожает и дорожает, и Битцевский лесопарк наверняка не дает покоя многим товарищам. Которые спят и видят вместо деревьев и прудов – торговые центры, человейники с дорогими квадратными метрами, дороги и развязки.

Перед напором и нахрапистостью некоторых бизнесменов мало что может устоять в Москве, и не исключено, что скоро они доберутся и до Битцы, после чего навсегда можно будет забыть о том, что там происходило осенью-зимой 1941 года.

Фото: © Александр Плеханов