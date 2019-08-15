Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье

07:24

Пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье сразу после взлета.

Как пишет РИА Новости, самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" направлялся в Симферополь. Практически сразу после взлета у него загорелся двигатель и он совершил посадку возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского.

В авиакомпании утверждают, что чайки попали в один из двигателей (правый), и он загорелся. Пилоты — командир экипажа Дамир Юсупов и 2-й летчик Георгий Мурзин — не стали возвращаться в аэропорт вылета и выжигать топливо (сбрасывать авиакеросин сейчас запрещено), а решили совершить экстренную посадку на ближайшее поле.

После посадки самолет выкатился в поле и лежит "на брюхе". По словам представителей экстренных служб Подмосковья, у него подломились все стойки шасси.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Все они эвакуированы. Пострадало 10 человек, трое из которых дети. У них зафиксированы ушибы и ссадины.

Пожар на самолете потушен.

Командир экипажа Дамир Юсупов руководил эвакуацией пассажиров.

Новость была дополнена в 09.48

