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Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье

07:24 15.08.2019
Самолет А-321
Фото с сайта wikipedia.org
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Пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье сразу после взлета.

Как пишет РИА Новости, самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" направлялся в Симферополь. Практически сразу после взлета у него загорелся двигатель и он совершил посадку возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского.

 В авиакомпании утверждают, что чайки попали в один из двигателей (правый), и он загорелся. Пилоты — командир экипажа Дамир Юсупов и 2-й летчик Георгий Мурзин — не стали возвращаться в аэропорт вылета и выжигать топливо (сбрасывать авиакеросин сейчас запрещено), а решили совершить экстренную посадку на ближайшее поле. 

После посадки самолет выкатился в поле и лежит "на брюхе". По словам представителей экстренных служб Подмосковья, у него подломились все стойки шасси.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Все они эвакуированы. Пострадало 10 человек, трое из которых дети. У них зафиксированы ушибы и ссадины.

Пожар на самолете потушен.

Командир экипажа Дамир Юсупов руководил эвакуацией пассажиров.

Новость была дополнена в 09.48
 

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия, Авиасообщение в России
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Комментарии читателей
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15.08.2019, 14:21
Гость: Однако

Нет не может. Если бы вы были автомобилистом то знали старые шоферские истины- 1) дело было не в бобине, а раздолбай сидел в кабине. Или 2) дело в прокладке между сидением и рулем.
Это как раз тот случай.Исправный это значит исправный и не важно Суперджет это или Ту-154 или Боинг или Эйрбас.
Когда исправный, в дело уже вступает человеческий фактор.
Неучи за штурвалом Суперджета , даже не сделали элементарного - не выключили двигатели после приземления и не включили противопожарную систему. Обо всем с испуга забыли.А вот за штурвалом Эйрбаса сидели профии с большой буквы. Пассажирам Эйрбаса сильно повезло,что за штурвалом не сидели такие же как в Шереметьево.
Хватит уже спекулировать на эту тему.
15.08.2019, 13:53
Гость: А чё?

Круто повезло пассажирам с пилотами. Таких пилотов надо на руках носить и руки им целовать. Кланяюсь в пояс спецам.
15.08.2019, 12:34
Гость: А может

дело в том, что исправный был Суперджет, а с отказавшими двигателями - Аэробус?
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