Виктор Алкснис: «Помимо высшего профессионализма экипажу и пассажирам очень повезло»

Аварийная посадка A321 - второе «чудо на Гудзоне»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке бортовых самописцев самолета Airbus A321. Расшифровка не потребует много времени, так как самописцы в хорошем состоянии, время записи на магнитной ленте составляет около 3 минут, рассказал ТАСС источник в МАК.

Командир экипажа Дамир Юсупов (слева) и второй пилот и Георгий Мурзин

15 августа A321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь. Он вылетел с аэродрома Жуковский, но через несколько секунд после взлета в двигатели лайнера попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение сажать самолет, причем без шасси, в то время как производитель рекомендует садиться на сушу с выпущенными шасси. Жертв удалось избежать.

Аварийную посадку A321 на кукурузном поле уже называют вторым «чудом на Гудзоне». Тогда, 15 января 2009 года, пилот Чесли Салленбергер после столкновения со стаей канадских казарок при вылете из аэропорта Нью-Йорка посадил самолет A320 на воды реки Гудзон. Все пассажиры были эвакуированы, никто не погиб.

Несмотря на то, что Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), практически все эксперты говорят о решении командира экипажа сажать самолет в поле как о единственно верном. «Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации — произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле», — заявил глава Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала «Россия 1».

Нисколько не умаляя высоких профессиональных качеств пилотов, следует отметить также, что им сопутствовала и большая удача. Об этом в беседе с KM.RU рассказал полковник ВВС СССР Виктор Алкснис:

- На мой взгляд, вчерашнюю аварийную посадку А-321 можно назвать чудом. То, что экипаж авиалайнера, в первую очередь, командир, действовал очень профессионально в этом нет никаких сомнений. И этот профессионализм достоин самой высшей оценки.

Но помимо высшего профессионализма экипажу и пассажирам очень повезло. Ведь самолет из-за попадания птиц в двигатель был практически неуправляем и, по сути, падал. И в этой катастрофической ситуации, в условиях ближнего Подмосковья с его сплошной застройкой, прямо по курсу оказалось большое кукурузное поле.

И экипаж использовал этот шанс на все сто процентов. Он мастерски сумел совершить аварийную посадку, не выпуская шасси. Как говорят в авиации, «посадил самолет на брюхо». В таких ситуациях посадка аварийного самолета осуществляется без выпуска шасси, поскольку при жесткой посадке выпущенные шасси могут не выдержать удара о землю или препятствие на земле и разрушиться, повредив фюзеляж, и вызвать пожар. Как это произошло при жесткой посадке из-за ошибки командира «Суперджета» в Шереметьево 5 мая этого года