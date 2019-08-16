]]>
]]>
Главная В России Новости

СМИ: Московскую систему электронного голосования можно взломать за 20 минут

00:12 16.08.2019
Мосгордума © KM.RU, Пресс-служба Мосгордумы
Мосгордума © Пресс-служба Мосгордумы
Материалы по теме:

Мэрия Москвы опубликовала тестовую версию программного кода системы для всех желающих на программистской платформе GitHub в середине июля. По задумке создателей, система должна выдерживать попытки взлома в течение 12 часов - именно столько длится голосование.

Французский исследователь Пьеррик Годри из  Университета Лотарингии утверждает, что для обхода системы защиты голосов москвичей достаточно 20 минут, обычного персонального компьютера и общедоступного бесплатного программного обеспечения. Для этого он использовал скрипт (программистский сценарий), который занимает всего одну страницу, пишет BBC.

Применив этот скрипт, злоумышленник может получить доступ к голосам всех избирателей раньше, чем закроются участки. Он также сможет следить за изменениями предпочтений в реальном времени. О переписывании или удалении голосов из системы в исследовании речь не идет.

Перед публикацией Годри связался с представителями департамента информационных технологий  мэрии Москвы. Там уже пообещали усилить криптографические ключи (с 256-битных до 1024-битных), но, по мнению Годри, этого недостаточно - для защиты голосов нужны как минимум 2048-битные ключи шифрования, требующие серьезной переработки системы. Чем длиннее ключи шифрования, тем больше времени и ресурсов нужно, чтобы их взломать.


 

Темы: Выборы в органы власти в России, Мосгордума
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.08.2019, 09:01
Гость: ма

Выбирать не из кого, никто ничего реального не сделал, одна болтовня и обещания. Еще по заграницам понтуются
16.08.2019, 08:00
Гость: srha

Мда, или мэрия пожалела денег на нормальный алгоритм 256 битного шифрования, или француз из "британских" экспертов. Не верите? Ищите "Почему 256 бит хватит навсегда".
16.08.2019, 04:18
Гость: ABCD

Никто нечего не добьётся взламывая эту систему- она фиктивная, никакого реального учёта она не имеет.
Реальные цифры рисуют в другом месте и в "мануальном" режиме.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.