СМИ: Московскую систему электронного голосования можно взломать за 20 минут

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Мэрия Москвы опубликовала тестовую версию программного кода системы для всех желающих на программистской платформе GitHub в середине июля. По задумке создателей, система должна выдерживать попытки взлома в течение 12 часов - именно столько длится голосование.

Французский исследователь Пьеррик Годри из Университета Лотарингии утверждает, что для обхода системы защиты голосов москвичей достаточно 20 минут, обычного персонального компьютера и общедоступного бесплатного программного обеспечения. Для этого он использовал скрипт (программистский сценарий), который занимает всего одну страницу, пишет BBC.

Применив этот скрипт, злоумышленник может получить доступ к голосам всех избирателей раньше, чем закроются участки. Он также сможет следить за изменениями предпочтений в реальном времени. О переписывании или удалении голосов из системы в исследовании речь не идет.

Перед публикацией Годри связался с представителями департамента информационных технологий мэрии Москвы. Там уже пообещали усилить криптографические ключи (с 256-битных до 1024-битных), но, по мнению Годри, этого недостаточно - для защиты голосов нужны как минимум 2048-битные ключи шифрования, требующие серьезной переработки системы. Чем длиннее ключи шифрования, тем больше времени и ресурсов нужно, чтобы их взломать.



