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ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

11:27 16.08.2019
Иностранные рабочие © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Пограничная служба Федеральной службы безопасности России с 2019 года начала учитывать количество иностранных граждан, въезжающих в страну с целью работы. В ноябре прошлого года впервые почти за 20 лет Росстат обновил приказ, утверждающий статистический инструментарий для организации ФСБ наблюдения за количеством иностранных граждан, прибывающих в Россию.

 В обновленном документе был расширен перечень целей въезда в Россию  — теперь в нем появились графы «работа» и «учеба», рассказала РБК заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. По ее мнению, включение работы в перечень целей въезда ФСБ повысит качество статистической информации.

По данным статистики погранслужбы ФСБ, за первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, всего за январь—июнь текущего года в Россию прибыли более 15 млн иностранцев с учетом всех целей поездки (деловая, работа, туризм, учеба, транзитный проезд, переезд на ПМЖ, частная, обслуживающий персонал транспортных средств).

Подавляющее большинство иностранных граждан, приезжающих работать в Россию, — из стран СНГ. Лидерство за первую половину 2019 года принадлежит Узбекистану, из этой страны в Россию прибыли с целью работы 918 тыс. человек. На втором месте Таджикистан — 523,9 тыс. человек, затем следуют Киргизия — 265 тыс., Украина — 164,6 тыс., а также Казахстан — 105,3 тыс. человек.

Масштабы притока иностранцев из стран дальнего зарубежья с целью работы намного скромнее. За январь—июнь из Китая прибыли 50,2 тыс. человек, на втором месте — Германия (10,8 тыс.) и Турция (10,2 тыс.). Кроме того, в Россию с целью работы прибыли 3,7 тыс. граждан США за первую половину текущего года, а также 4,3 тыс. граждан Великобритании.

Темы: Россия, Миграционная политика в России, Росстат
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Комментарии читателей
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16.08.2019, 21:24
Гость: Мастер

Особенно в Москве, где 95% жителей некогда не пойдут класть асфальт и прочищать канализацию.
16.08.2019, 21:01
Гость: ответ

Уже не едут.Нет смысла. В ЕС получше.
16.08.2019, 20:46
Гость: гость

Как по мне - очередное азиатское иго!
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